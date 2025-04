Em Toledo, coleta de lixo orgânico será ampliada com o novo contrato

Segundo a secretária do Meio Ambiente , Luciana Fogaça, outra novidade é a possibilidade de coletar os resíduos verdes provenientes da poda de grama, desde que estejam depositados em sacos apropriados. “A frota aumentou e a capacidade de cada caminhão também, a ideia é que possamos melhorar a coleta do resíduo orgânico e também o número de dias nos distritos. O objetivo maior é oferecer um serviço de qualidade para a população”, reforçou a secretária.

O crescimento e a expansão da ocupação urbana da cidade implica na ampliação dos serviços. A Vale Norte inicia as atividades com, praticamente, o dobro da capacidade operacional contratada. Com mais de R$ 6,2 milhões investidos inicialmente, passa de cinco para nove caminhões de coleta, de 150 para 200 novos containers , possibilitando ampliar a rota dos distritos de uma para duas vezes semanais.

Tradicional Pesca no Lago será neste domingo (6) no cartão-postal de Cascavel

Luciana pediu cautela nesses primeiros dias, já que a empresa está em fase de adaptação no município. “Alguns motoristas que já faziam a coleta foram reaproveitados, então já conhecem a rota. Nós estamos dando suporte e acompanhando a implantação, mas se houver reclamações é possível abrir um protocolo na Ouvidoria para acompanharmos a situação”, informou.

O gerente da unidade de Toledo da Vale Norte, José Ferrari, garantiu que a empresa chegou para realizar um excelente trabalho no município. “Somos de Petrolina, Pernambuco, e também administramos o contrato de coleta do lixo em outras quatro cidades, Mossoró (RN), Juazeiro do Norte (CE), Sento Sé (BA) e atualmente na nossa maior base, Guarulhos (SP). Vimos em Toledo uma excelente oportunidade de expandir os negócios da empresa para o Paraná. Toledo é uma cidade pujante, próspera e em crescente desenvolvimento. Para atendimento do contrato e melhor dimensionamento de nossa capacidade operacional, decidimos trazer alguns caminhões com capacidade superior que o contrato exigia para possibilitar uma remodelagem do sistema, por meio de uma ressetorização, para manter a cidade sempre limpa”, salientou Ferrari.

Colaboradores

O primeiro desafio da Vale Norte é fechar o quadro de colaboradores, 75 ao todo, o dobro da antiga concessionária. Há mais de 40 dias a empresa tem anunciado a oferta de vagas, mas está com dificuldades de concluir o processo. São mais de 30 postos de trabalho em aberto. Os interessados podem pegar encaminhamento na Agência do Trabalhador ou entrar em contato pelo número (45) 3196-3940 (whatsapp).