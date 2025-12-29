Brasil - A dramática situação dos Correios, uma das mais antigas empresas públicas do Brasil, levou a Caciopar e a Faciap a emitir nota conjunta pedindo soluções ao governo. No documento, as entidades reconhecem a importância dos serviços que os Correios prestam, mas lamentam a situação financeira caótica em que ela se encontra, causando prejuízos à sociedade, aos funcionários e à qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Fechar agências e deixar cidades desassistidas não é a melhor solução, argumentam as entidades, defendendo como caminho a redefinição de prioridades, o combate a gastos desnecessários e a conexão da empresa às novas demandas dos usuários.

Acompanhe a íntegra do documento, que foi enviado ao governo federal e a parlamentares:

Carta aberta sobre a crise dos Correios

Os Correios, uma das mais antigas e tradicionais empresas públicas brasileiras, atravessam mais uma grave crise, cujos reflexos atingem diretamente a sociedade, os contribuintes e, de forma especial, seus próprios colaboradores. Trata-se de uma instituição que já demonstrou, em diferentes momentos da história, que pode ser eficiente, cumprir seu papel social e, inclusive, gerar bons resultados quando submetida a uma gestão austera, responsável e comprometida com o interesse público.

Infelizmente, não é essa a realidade que se observa no momento. A atual situação dos Correios revela um cenário de má gestão, com definição equivocada de prioridades e decisões administrativas que têm provocado sérios prejuízos à empresa e, por consequência, à sociedade brasileira. Gastos incompatíveis com a realidade financeira da instituição, como patrocínios a eventos e a iniciativas diversas sem que o caixa permita esse tipo de despesa, evidenciam a ausência de um planejamento coerente e de foco na sustentabilidade da empresa.