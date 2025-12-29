Brasil - A dramática situação dos Correios, uma das mais antigas empresas públicas do Brasil, levou a Caciopar e a Faciap a emitir nota conjunta pedindo soluções ao governo. No documento, as entidades reconhecem a importância dos serviços que os Correios prestam, mas lamentam a situação financeira caótica em que ela se encontra, causando prejuízos à sociedade, aos funcionários e à qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Fechar agências e deixar cidades desassistidas não é a melhor solução, argumentam as entidades, defendendo como caminho a redefinição de prioridades, o combate a gastos desnecessários e a conexão da empresa às novas demandas dos usuários.
Acompanhe a íntegra do documento, que foi enviado ao governo federal e a parlamentares:
Carta aberta sobre a crise dos Correios
Os Correios, uma das mais antigas e tradicionais empresas públicas brasileiras, atravessam mais uma grave crise, cujos reflexos atingem diretamente a sociedade, os contribuintes e, de forma especial, seus próprios colaboradores. Trata-se de uma instituição que já demonstrou, em diferentes momentos da história, que pode ser eficiente, cumprir seu papel social e, inclusive, gerar bons resultados quando submetida a uma gestão austera, responsável e comprometida com o interesse público.
Infelizmente, não é essa a realidade que se observa no momento. A atual situação dos Correios revela um cenário de má gestão, com definição equivocada de prioridades e decisões administrativas que têm provocado sérios prejuízos à empresa e, por consequência, à sociedade brasileira. Gastos incompatíveis com a realidade financeira da instituição, como patrocínios a eventos e a iniciativas diversas sem que o caixa permita esse tipo de despesa, evidenciam a ausência de um planejamento coerente e de foco na sustentabilidade da empresa.
Enquanto isso, os funcionários dos Correios enfrentam um período de grande insegurança, com salários e benefícios ameaçados, o que compromete não apenas a qualidade de vida desses trabalhadores, mas também a prestação de um serviço importante à população e às empresas. É inadmissível que uma empresa com a relevância histórica e social dos Correios chegue a esse ponto por falta de zelo na condução de sua gestão.
A Faciap e a Caciopar acompanham com atenção e preocupação esse cenário e entendem que o tema precisa ser tratado com a seriedade e a urgência que merece. A continuidade de uma administração ineficiente apenas prolongará o sofrimento da instituição, que seguirá “sangrando” e exigindo bilhões de reais dos cofres públicos, abastecidos pelos pagadores de impostos, para tentar sanar problemas que poderiam ser evitados.
O melhor caminho, entendem a Faciap e a Caciopar, não é o de prorrogar indefinidamente esse quadro de dificuldades, mas sim o de promover um efetivo saneamento da empresa, com contenção de gastos, revisão de prioridades e reequilíbrio de contas. Fechar agências e limitar serviços não é uma alternativa interessante, porque isso prejudicará ainda mais a população e o setor produtivo (empresas), principalmente em cidades e em regiões nos quais os Correios prestam serviços primordiais. É importante que as agências sigam funcionando, mas saudáveis financeiramente, e ainda mais eficientes e conectadas às demandas do presente e futuro.
Os Correios prestam, sim, um serviço importante à população brasileira. Justamente por isso, a situação calamitosa atual não pode persistir. Chegou o momento de agir com responsabilidade, coragem e visão de futuro, buscando a melhor solução institucional possível, em respeito aos funcionários e usuários, à trajetória dos Correios e, sobretudo, aos contribuintes.
Fonte: Assessoria