Em Foz, Mercado Barrageiro oferece novas opções para moradores e turistas

Foz do Iguaçu - Desde sábado (15), moradores(as) e turistas de Foz do Iguaçu encontram novas opções de compra e lazer no Mercado Público Barrageiro. Entre elas, um box com frutas, verduras e legumes, e a Casa da Colônia, um restaurante com comida caseira. Todas as tardes, é servido um café colonial. Ambos da Associação dos Produtores Rurais Familiar de Foz (Aproffoz).

A abertura da nova banca integra o grupo de boxes sociais do mercado destinados a associações e cooperativas. A iniciativa reafirma o compromisso da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec com o fortalecimento da agricultura familiar e pequenos produtores. Também contribui para o atendimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU) Fome Zero e Agricultura Sustentável (ODS 2) e Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8).

“Estamos muito contentes com essa inauguração, que confirma um dos compromissos que assumimos em tornar o Mercado Público um espaço também para a agricultura familiar. Os visitantes do Mercado ganham mais uma opção de produtos de boa qualidade. E os produtores de Foz e região ganham uma nova oportunidade de negócio e geração de renda”, enfatizou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

Mix diversificado

“A implantação do box social destinado à comercialização de hortifruti esteve presente no planejamento do Mercado Barrageiro desde o início de sua concepção”, destaca o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites. “Nosso Mercado foi pensado para oferecer um mix diversificado, tendo a agricultura familiar como o coração pulsante desse ambiente. Hoje, celebramos a entrega deste box, fruto de um trabalho conjunto entre a gestão do Mercado, a associação e os produtores. O projeto considerou tanto a variedade de produtos a serem comercializados quanto sua concepção como um todo.”

Para o diretor, essa realização reforça o compromisso com a geração de renda, emprego e fortalecimento sustentável da região. Ele lembra ainda que, além da Casa da Colônia, o Mercado já conta com outros dois boxes sociais. Um de artesanato, administrado pelo Clube de Mães, e outro da Coaffoz, com produtos orgânicos da cooperativa.

Casa da Colônia

A Casa da Colônia oferece um cardápio simples, mas com muito sabor. O buffet, sempre no estilo caseiro, traz pratos diferentes todos os dias, com acompanhamentos variados, saladas frescas e sobremesa, a um preço bastante acessível. Entre as bebidas comercializadas, estão dois sucos com frutas da estação.