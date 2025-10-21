Cascavel - A EPR Iguaçu completa cinco meses de operação com estrutura completa de atendimento médico, mecânico e operacional 24 horas, nos 662 quilômetros de rodovias que administra nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.
Desde o dia 16 de maio, usuários que trafegam pelo trecho sob responsabilidade da concessionária, que abrange 31 municípios, têm acesso a serviços de socorro médico e mecânico e inspeção de tráfego. A frota de atendimento é composta por 15 ambulâncias, 9 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 19 viaturas de inspeção, 3 caminhões pipa e 3 caminhões boiadeiro, garantindo a segurança, o conforto e a integridade do usuário.
Neste período, mais de 64 mil usuários já foram atendidos pelas equipes da EPR Iguaçu, em pouco mais de 53 mil ocorrências registradas.
“A segurança viária e a preservação de vidas movem o nosso trabalho. Temos atuado diariamente com esses objetivos, seja na requalificação de toda a malha asfáltica, nas ações contínuas de monitoramento e educação no trânsito e, principalmente, na prestação de serviços de excelência aos usuários. Neste período tivemos a alegria de auxiliar em dois nascimentos na rodovia, o que demonstra que a concessão vai além do cumprimento de obrigações legais. Ela é a presença constante de pessoas que cuidam de pessoas”, afirma o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.
A prestação dos serviços é novidade na região Sudoeste, onde a concessão de rodovias é inédita.
“A região Sudoeste foi a primeira em que começamos a atuar na recuperação das rodovias e onde nossa presença com o socorro médico e mecânico tem feito muita diferença. Temos sido muito bem recebidos pela população e além de proporcionar uma experiência de mobilidade mais segura e confortável, também trabalhamos para trazer inovação e eficiência às rodovias”, destaca o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.
A concessionária já supera os 280 km de rodovias com pavimento recuperado, bem como a substituição de mais de 346 placas de concreto no pavimento rígido da BR-163, e revitalização da sinalização horizontal e vertical ao longo de todo o trecho.
Serviços Disponíveis
Ao longo dos 662 quilômetros sob gestão da EPR Iguaçu, os motoristas que enfrentam problemas com seus veículos podem acionar o serviço de socorro mecânico. A frota composta por guinchos leves e pesados, auxilia na remoção segura até um ponto de apoio, garantindo que o usuário tenha acesso a infraestrutura básica, como telefone público e sanitários.
A concessionária disponibiliza também o serviço de socorro médico, por meio de ambulâncias equipadas e tripuladas por equipes de Atendimento Pré-Hospitalar, prontas para atuar em casos de acidentes e emergências clínicas, bem como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis, com médicos capacitados para atender ocorrências de maior complexidade.
E por fim, também está disponível o serviço de inspeção de tráfego. Além das viaturas que circulam pelas rodovias para assegurar as melhores condições de tráfego aos usuários, as equipes são treinadas para detectar e solucionar qualquer tipo de anormalidade nas estradas, bem como prestar serviços de auxílio mecânico e sinalização.
Todos os serviços podem ser acionados 24 horas por dia pelo número de emergência 0800 277 0163.
Serviço de Atendimento ao Usuário
Ao longo de todo o trecho também estão disponíveis 11 bases SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) localizadas em pontos estratégicos e que também funcionam 24 horas por dia. Essas bases oferecem banheiros, fraldário, bebedouro e estacionamento.
As Instalações Estão Posicionadas da Seguinte Forma:
BR-277:
SAU 1 – Prudentópolis – Km 310
SAU 2 – Candói – Km 381
SAU 3 – Laranjeiras do Sul – Km 454
SAU 4 – Guaraniaçu – Km 519
SAU 5 – Cascavel – Km 574
SAU 6 – Matelândia – Km 664
SAU 7 – Santa Terezinha de Itaipu – Km 711
BR-163:
SAU 8 – Lindoeste – Km 177
SAU 9 – Marmelândia – Km 128
PR-182:
SAU 10 – Ampére – Km 521
PR-280:
SAU 11 – Renascença – Km 247
Sobre a EPR
A EPR é uma plataforma de investimentos em infraestrutura especializada em concessões de rodovias e mobilidade. A empresa prioriza a excelência na prestação de serviços, a segurança e o conforto dos usuários das rodovias, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua.
Fonte: Assessoria