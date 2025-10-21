Cascavel - A EPR Iguaçu completa cinco meses de operação com estrutura completa de atendimento médico, mecânico e operacional 24 horas, nos 662 quilômetros de rodovias que administra nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.

Desde o dia 16 de maio, usuários que trafegam pelo trecho sob responsabilidade da concessionária, que abrange 31 municípios, têm acesso a serviços de socorro médico e mecânico e inspeção de tráfego. A frota de atendimento é composta por 15 ambulâncias, 9 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 19 viaturas de inspeção, 3 caminhões pipa e 3 caminhões boiadeiro, garantindo a segurança, o conforto e a integridade do usuário.

Neste período, mais de 64 mil usuários já foram atendidos pelas equipes da EPR Iguaçu, em pouco mais de 53 mil ocorrências registradas.

“A segurança viária e a preservação de vidas movem o nosso trabalho. Temos atuado diariamente com esses objetivos, seja na requalificação de toda a malha asfáltica, nas ações contínuas de monitoramento e educação no trânsito e, principalmente, na prestação de serviços de excelência aos usuários. Neste período tivemos a alegria de auxiliar em dois nascimentos na rodovia, o que demonstra que a concessão vai além do cumprimento de obrigações legais. Ela é a presença constante de pessoas que cuidam de pessoas”, afirma o diretor-executivo da EPR Iguaçu, Silvio Caldas.

A prestação dos serviços é novidade na região Sudoeste, onde a concessão de rodovias é inédita.

“A região Sudoeste foi a primeira em que começamos a atuar na recuperação das rodovias e onde nossa presença com o socorro médico e mecânico tem feito muita diferença. Temos sido muito bem recebidos pela população e além de proporcionar uma experiência de mobilidade mais segura e confortável, também trabalhamos para trazer inovação e eficiência às rodovias”, destaca o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

A concessionária já supera os 280 km de rodovias com pavimento recuperado, bem como a substituição de mais de 346 placas de concreto no pavimento rígido da BR-163, e revitalização da sinalização horizontal e vertical ao longo de todo o trecho.