Em ação contra o tráfico de drogas, GDE detém dupla em Cascavel

Cascavel - Na tarde de ontem, equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª SDP avistaram dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de um ponto de venda de entorpecentes, no cruzamento das ruas Manoel Ribas e Manaus, em Cascavel.

As equipes acompanharam a movimentação e visualizaram o momento em que um dos suspeitos recebeu um invólucro com características de droga das mãos de outro indivíduo. A dupla foi seguida sem perda de contato visual até a Rua Manaus, onde ocorreu a abordagem.

Durante a ação, um dos abordados confirmou ter adquirido maconha, totalizando 27,7 gramas, pelo valor de R$ 50,00. Em diligência até o imóvel utilizado para a venda, o morador admitiu ter comprado a mesma quantidade por R$ 20,00 e revendido ao usuário.