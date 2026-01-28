Em ação conjunta com GM e PCPR, PRF localiza motorista que fugiu após acidente com morte em Londrina

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação integrada com a Guarda Municipal de Arapongas e a Polícia Civil do Paraná (PCPR), identificou e localizou, na última segunda (26), o motorista e o carro envolvidos em um acidente de trânsito com óbito registrado na madrugada de sábado (25), no perímetro urbano da BR-369, em Londrina (PR). O condutor havia fugido do local sem prestar socorro à vítima, uma motociclista de 33 anos.

Após a identificação do veículo suspeito pelo setor de inteligência da PRF, as informações foram compartilhadas com as demais forças de segurança. O carro e o motorista foram localizados em uma residência no município de Arapongas (PR). A Guarda Municipal realizou o encaminhamento do condutor e do veículo para a PCPR, onde foram adotados os procedimentos de oitiva e perícia.

O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 03h de sábado, na BR-369, em Londrina, quando um carro colidiu na traseira de uma motocicleta que seguia no mesmo sentido da via. Após a colisão, o motorista do carro deixou o local. A condutora da motocicleta, de 33 anos, chegou a ser atendida por equipes de socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As marcas de arrastamento de pneus, de mais de 80 metros, indicam alta velocidade do veículo causador.