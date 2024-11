Elon Musk se manifesta após Janja dizer: "F*** you"

SHOWS

Em noite emocionante, Cascavel abre oficialmente o Natal dos Pioneiros

Cascavel encerrou com grande estilo as comemorações dos seus 73 anos na noite desta quinta-feira (14). Milhares de pessoas se reuniram no Centro Cívico para celebrar o início das festividades natalinas com a chegada do Papai Noel, shows de Vicka e da Família Lima, e uma impressionante queima de fogos que encantou todas as idades. […]