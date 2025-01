Eloah, menina sequestrada, teve cabelo cortado, pintado e alisado, diz polícia

TRÂNSITO

“Olheiros do trânsito”: Acumulado de multas de 2024 cai em comparação ao ano anterior

O número de multas que foi registrado no ano passado todo pelos 47 radares espalhados por Cascavel reduziu em comparação ao ano anterior. O balanço foi publicado nesta semana pela Transitar, a autarquia de trânsito da cidade, que monitora as infrações, inclusive publica uma relação todos os dias no Diário Oficial do Município, com as […]