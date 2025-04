EletroDay em Cascavel terá programação imersiva voltada à inovação industrial

Com foco em inovação e tecnologia para o setor industrial, o EletroDay chega ao município de Cascavel, no dia 8 de abril. Promovido pela Eletronor, empresa do Grupo Sonepar referência no Sul do país em soluções inteligentes para a indústria, o evento oferece uma programação completa e gratuita, com palestras, insights estratégicos e oportunidades para networking.

“O EletroDay é uma oportunidade única para que profissionais da indústria explorem novas tecnologias e tendências que impulsionam a eficiência operacional. A programação contará com rodadas de palestras com especialistas que abordarão estratégias e cases de sucesso para otimizar processos industriais. Além disso, os participantes terão a oportunidade de se conectar com soluções de última geração, explorando novas possibilidades para elevar a competitividade dos seus negócios”, destaca Carlos Varisco, diretor da Eletronor.

Grandes marcas e fornecedores estratégicos do mercado, como Prysmian, Rockwell Automation, Philips, Honeywell, Mapa Mucambo, Fluke, APC, Telit, Phoenix Contact e RBN, estarão presentes no evento com soluções inovadoras e integradas que tem como foco alavancar resultados, aumentar a eficiência produtiva e impulsionar a transformação digital na indústria.

Sobre a Eletronor

A Eletronor é referência no mercado de distribuição, oferecendo um portfólio que abrange automação industrial, redes e segurança eletrônica, e-commerce, EPIs, materiais elétricos, serviços, robótica, iluminação e fabricação de painéis elétricos. Parte do Grupo Sonepar, a empresa se destaca por seu compromisso com a qualidade e a personalização, ao contar com uma equipe qualificada e certificada, sempre focada na melhoria contínua e no atendimento às necessidades específicas de seus clientes. Mais informações em www.eletronor.com.