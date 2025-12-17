Cascavel e Paraná - Com a falta de cozinheiras municipais que fazem parte do quadro da Prefeitura, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel abriu um processo licitatório para contratar uma empresa terceirizada para oferecer o serviço para os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) para o próximo ano. A licitação ocorreu na manhã desta terça-feira (16) e ao todo, 29 empresas participaram do pregão eletrônico sendo que a vencedora apresentou o valor de R$ 843.872,84 para a contratação de 184 cozinheiras para o próximo ano letivo.

Segundo a Semed, a empresa que ficou como primeira colocada tem até esta quarta-feira (17) para apresentar a documentação exigida em edital para seguir os trâmites burocráticos, caso isso não seja feito, a segunda é convocada e assim consecutivamente até que o processo seja encerrado. Toda a documentação é encaminhada por meio da

plataforma Comprasgov, por ser pregão eletrônico. A empresa é a Planservice Terceirização de Serviços, da cidade de Curitiba.

Cmeis

A principal falta das cozinheiras ocorre nos Cmeis o que acaba sobrecarregando as poucas servidoras que ainda restam na cozinha e este modelo de terceirização já funciona nas escolas municipais da cidade e, como o modelo deu certo, será levado também para os Cmeis. A reportagem do O Paraná apurou que em um Cmei que fica no Bairro Parque São Paulo, para resolver o problema, há meses as zeladoras acabaram sendo destinada à cozinha para que seja feita a merenda, sendo que seria necessário pelo menos quatro delas.