Cascavel e Paraná - Com a falta de cozinheiras municipais que fazem parte do quadro da Prefeitura, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel abriu um processo licitatório para contratar uma empresa terceirizada para oferecer o serviço para os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) para o próximo ano. A licitação ocorreu na manhã desta terça-feira (16) e ao todo, 29 empresas participaram do pregão eletrônico sendo que a vencedora apresentou o valor de R$ 843.872,84 para a contratação de 184 cozinheiras para o próximo ano letivo.
Segundo a Semed, a empresa que ficou como primeira colocada tem até esta quarta-feira (17) para apresentar a documentação exigida em edital para seguir os trâmites burocráticos, caso isso não seja feito, a segunda é convocada e assim consecutivamente até que o processo seja encerrado. Toda a documentação é encaminhada por meio da
plataforma Comprasgov, por ser pregão eletrônico. A empresa é a Planservice Terceirização de Serviços, da cidade de Curitiba.
Cmeis
A principal falta das cozinheiras ocorre nos Cmeis o que acaba sobrecarregando as poucas servidoras que ainda restam na cozinha e este modelo de terceirização já funciona nas escolas municipais da cidade e, como o modelo deu certo, será levado também para os Cmeis. A reportagem do O Paraná apurou que em um Cmei que fica no Bairro Parque São Paulo, para resolver o problema, há meses as zeladoras acabaram sendo destinada à cozinha para que seja feita a merenda, sendo que seria necessário pelo menos quatro delas.
Segundo a secretária municipal de Educação, Márcia Baldini, a ideia com a contratação, é de aliviar as servidoras da cozinha, deixando o quadro completo, além de melhorar as condições de trabalho. A expectativa é que a contratação seja feita assim que o processo licitatório esteja pronto para iniciar o ano letivo completo, principalmente nos locais que tenham mais falta e se estendendo durante o ano que forma gradativa. “Vamos convocando dependendo da necessidade que já temos relacionada”, pontuou.
Atualmente a Semed conta com 182 cozinheiras terceiras nas escolas municipais da cidade, que foram substituindo as servidoras que foram se aposentando do cargo.
Baldini disse que a mudança não afeta em nada a qualidade e nem a forma em que a merenda é preparada nas instituições, sendo apenas uma mudança administrativa. “Temos uma falta grande e as servidoras estão sobrecarregadas, nenhuma servidora efetiva será prejudicada, mas é para aliviar o fardo que elas carregam sozinhas”, disse.