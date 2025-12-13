Educação confirma que a entrega dos kits de uniformes escolares inicia em fevereiro

Com o recebimento de mais 5 mil peças dos uniformes escolares, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) confirmou que começa em fevereiro a entrega dos kits, no início do ano letivo. O recebimento antecipado neste ano é porque o contrato atual da compra das roupas foi apenas prorrogado e não foi aberta uma nova licitação, como era feita nos anos anteriores. Com isso, o mesmo material e o mesmo modelo será mantido para o próximo ano letivo, facilitando para os alunos que já tem as peças e que ainda servem.
A secretária de Educação de Cascavel, Marcia Baldini, disse que eles estão recebendo gradativamente toda semana uma quantidade de roupas, já que a produção está mais adiantada e que até a próxima semana deve chegar em torno de 15 a 16 mil pares de tênis. “Esta é a nossa previsão, aquilo que a empresa se comprometeu a nos entregar, o restante ela vai entregar até o fim de fevereiro, como as mil babuchas, que são os calçados da Educação Infantil”, explicou.
Segundo Baldini, na semana que vem também está previsto chegar um lote de camisetas, de blusão de moletom, shorts saia e até o fim se janeiro os agasalhos. Ela lembrou que a prorrogação do contrato foi possível devido a nova lei de licitação que acabou sendo aditivada. “No início do ano vamos mandar o link de inscrição para os pais para encher o tamanho dos filhos e fechando o prazo já vamos iniciar a distribuição”, reforçou.
Organização
A secretária disse que os servidores já estão separando os uniformes no setor de almoxarifado da secretaria para facilitar depois o envio às instituições escolares, deixando os kits fechados. Ela lembrou que caso algum item não sirva, pode ser feita a troca na própria escola na direção e não havendo a possibilidade, daí sim a diretoria entra em contato com a Semed, mas que havendo a possibilidade é feita a troca na própria instituição.
“É importante que os pais fiquem bem atentos ao tamanho real que a criança está usando aquilo que ela está vestindo, porque os pedidos são feitos com base nos tamanhos nas peças a mais para ser feita a distribuição”, falou. Segundo ela, a projeção é que até o fim de abril todos os kits sejam entregues para os alunos, diferentemente dos anos anteriores e até este ano que a entrega sempre atrasa. Ao todo, serão entregues cerca de 35 mil kits tanto as escolas quanto os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil).
A secretária lembrou ainda que a secretaria tem uma comissão que faz avaliação do material do uniforme escolar e que na avaliação do ano passado foi 100% aprovado e que, neste ano, é o mesmo material. Ao todo, são várias empresas que venceram o processo licitatório e que compõe o sistema de registro de preços. Em Santa Tereza do Oeste são feitas camisetas, moletons e kits de bebê, em Santa Catarina são agasalhos, short-saias e bermudas. Em Colombo, os tênis e babuchas são fabricados e em São Paulo, meias.
Kits
O kit é composto por 10 peças, com calça, jaqueta, blusa de moletom, camisetas regata e de manga curta, shorts saia ou bermuda, duas meias, tênis e ainda peças de inverno com manga longa para os dias mais frios. “O uniforme é uma forma de inclusão social, de redução da desigualdade e também de igualdade entre as crianças, já que a própria identificação da criança é uma questão de segurança fora do espaço escolar, além de haver um reaproveitamento do uniforme escolar”, salientou.
Estado iniciou nesta sexta-feira entrega de kits escolares para o próximo ano letivo
Os colégios estaduais do Paraná começaram a receber nesta sexta-feira (12), os kits escolares que serão utilizados no ano letivo de 2026. A distribuição é coordenada pela Seed (Secretaria de Estado da Educação). Ao todo, mais de um milhão de kits serão disponibilizados aos estudantes, contemplando turmas do Ensino Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e o EJA (Educação de Jovens e Adultos), incluída nos kits do Ensino Médio e Fundamental II. O investimento ultrapassa R$ 41 milhões, com recursos 100% estaduais.
A entrega dos produtos será realizada nos Núcleos Regionais de Educação (NREs) e, para fins de logística, será feita em etapas. A previsão é de que boa parte dos kits já esteja disponível aos estudantes a partir do início das aulas, marcado para 5 de fevereiro, com possibilidade de que a distribuição remanescente seja concluída de forma escalonada ao longo do mês.
Para 2026, a Seed-PR apresenta novidades na composição dos materiais, que passam a contar com maior quantidade de lápis, colas e cadernos, além de um novo design de capa. A quantidade de itens que compõem cada kit varia de acordo com o grau dos estudantes destinatários. Os kits foram elaborados para atender às necessidades pedagógicas de cada etapa de ensino. Os modelos foram montados de forma a garantir suporte adequado às atividades escolares, desde os materiais que estimulam a criatividade no Fundamental I até instrumentos de precisão destinados aos estudantes do Ensino Médio.
As primeiras entregas ocorrerão nas regiões Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Curitiba e Paranaguá, com conclusão prevista até 30 de janeiro. Na sequência, os materiais seguem para outras regiões. Até 9 de fevereiro, a distribuição alcança Cascavel, Toledo, Goioerê, Umuarama, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Assis Chateaubriand.