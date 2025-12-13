Educação confirma que a entrega dos kits de uniformes escolares inicia em fevereiro

Com o recebimento de mais 5 mil peças dos uniformes escolares, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) confirmou que começa em fevereiro a entrega dos kits, no início do ano letivo. O recebimento antecipado neste ano é porque o contrato atual da compra das roupas foi apenas prorrogado e não foi aberta uma nova licitação, como era feita nos anos anteriores. Com isso, o mesmo material e o mesmo modelo será mantido para o próximo ano letivo, facilitando para os alunos que já tem as peças e que ainda servem.

A secretária de Educação de Cascavel, Marcia Baldini, disse que eles estão recebendo gradativamente toda semana uma quantidade de roupas, já que a produção está mais adiantada e que até a próxima semana deve chegar em torno de 15 a 16 mil pares de tênis. “Esta é a nossa previsão, aquilo que a empresa se comprometeu a nos entregar, o restante ela vai entregar até o fim de fevereiro, como as mil babuchas, que são os calçados da Educação Infantil”, explicou.

Segundo Baldini, na semana que vem também está previsto chegar um lote de camisetas, de blusão de moletom, shorts saia e até o fim se janeiro os agasalhos. Ela lembrou que a prorrogação do contrato foi possível devido a nova lei de licitação que acabou sendo aditivada. “No início do ano vamos mandar o link de inscrição para os pais para encher o tamanho dos filhos e fechando o prazo já vamos iniciar a distribuição”, reforçou.

Organização

A secretária disse que os servidores já estão separando os uniformes no setor de almoxarifado da secretaria para facilitar depois o envio às instituições escolares, deixando os kits fechados. Ela lembrou que caso algum item não sirva, pode ser feita a troca na própria escola na direção e não havendo a possibilidade, daí sim a diretoria entra em contato com a Semed, mas que havendo a possibilidade é feita a troca na própria instituição.

“É importante que os pais fiquem bem atentos ao tamanho real que a criança está usando aquilo que ela está vestindo, porque os pedidos são feitos com base nos tamanhos nas peças a mais para ser feita a distribuição”, falou. Segundo ela, a projeção é que até o fim de abril todos os kits sejam entregues para os alunos, diferentemente dos anos anteriores e até este ano que a entrega sempre atrasa. Ao todo, serão entregues cerca de 35 mil kits tanto as escolas quanto os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil).

A secretária lembrou ainda que a secretaria tem uma comissão que faz avaliação do material do uniforme escolar e que na avaliação do ano passado foi 100% aprovado e que, neste ano, é o mesmo material. Ao todo, são várias empresas que venceram o processo licitatório e que compõe o sistema de registro de preços. Em Santa Tereza do Oeste são feitas camisetas, moletons e kits de bebê, em Santa Catarina são agasalhos, short-saias e bermudas. Em Colombo, os tênis e babuchas são fabricados e em São Paulo, meias.