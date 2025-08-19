Ecopark Oeste será ampliado e ganhará novas áreas de lazer e preservação ambiental

Cascavel - O Ecopark Oeste, um dos principais espaços de contato com a natureza em Cascavel, será ampliado e revitalizado, um grande marco para o Município. O projeto elaborado pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), prevê a construção de mais dois quilômetros de pista de caminhada e ciclovia, além de praça de convivência, passarela e áreas de paisagismo, chegando até a Avenida Tancredo Neves.

O investimento total será de R$ 36 milhões, viabilizado por meio de financiamento internacional junto ao Fonplata. A licitação da obra está prevista para ocorrer dentro de 60 dias.

De acordo com o presidente do IPC, Vinicius Boza, a proposta é garantir ao mesmo tempo lazer para a comunidade e a preservação ambiental da região.