Ecopark Floresta: Obras serão retomadas com nova construtora após um ano de paralisação

Cascavel e Paraná - Uma promessa antiga e que está há mais de um ano parada, o Ecopark Floresta deve voltar a ser um “canteiro de obras” nas próximas semanas. O resultado da nova licitação foi publicado nesta semana no Diário Oficial do Município de Cascavel, processo realizado por meio de uma Licitação Pública Nacional, já que faz parte do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano), assinado em agosto de 2022 com financiamento de US$ 27,5 milhões por meio do Banco Fonplata.

O Ecopark é uma das obras que integram o Programa Avançar Mais 3 que tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana da cidade. Agora, a será executada e concluída pela Contersolo Construtora de Obras, com sede em Mandaguaçu, pelo o valor de R$ 12.745.000,00, mantendo o projeto original.

O contrato com a nova empresa será assinado nos próximos 15 dias, junto com o empenho e a ordem de serviço. A partir daí, a obra poderá ser retomada. A construção foi iniciada em junho de 2023, com prazo de conclusão de 240 dias, mas foi interrompida com apenas 14,51% do serviço executado pela antiga contratada, a Construtora Guilherme LTDA.

Foto: Paulo Eduardo/O Paraná

Por que parou?

Obra iniciada e abandonada é sempre um duplo prejuízo para o Poder Público, que além de perder tempo e ter o retrabalho de uma nova licitação, naturalmente tem o valor do empreendimento ampliado. Também gera transtornos para população que não tem a estrutura pública concluída e tem que conviver com nos problemas naturais da obra por muito mais tempo.

A reportagem do Hoje Express fez diversos questionamentos à Prefeitura de Cascavel, junto a Secretaria de Comunicação, mas não conseguiu a informação oficial dos motivos do abandono da obra pela primeira construtora e quanto foi pago pelos 14,51% executados.