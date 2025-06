Duplicação da PR-317 em Toledo chega a 57,32% de execução

Toledo - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), chegou a 57,32% de execução da obra de duplicação da PR-317 em Toledo, na região Oeste. Os serviços estão em andamento entre o entroncamento com a BR-163 até o trevo com a Rua 1º de Maio, em uma extensão de 3,29 quilômetros, e incluem a pavimentação de vias marginais.

A implantação do novo sistema de drenagem de águas do trecho é o serviço mais avançado, seguido pela terraplenagem, que é a movimentação do solo para compor a plataforma das marginais e do alargamento da pista central.

A pavimentação está em fase final nas marginais, que em breve vão receber o tráfego de veículos da pista central, permitindo a demolição de parte do pavimento existente para execução de nova pavimentação na rodovia. As obras no trecho incluem ainda passeios para pedestres em ambos sentidos de tráfego e uma ciclovia bidirecional.