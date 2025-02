Duas pessoas morrem em grave acidente entre van e caminhão na BR-277

CASCAVEL

Rio do Salto: ônibus escolar atola e crianças retornam para casa a pé

Irati - Um ônibus de transporte escolar atolou na manhã desta segunda-feira (24), no interior de Rio do Salto, distrito de Cascavel. Com o incidente, as crianças precisaram retornar para casa a pé. Veja o vídeo abaixo: Imagens registradas no local mostram os estudantes caminhando com cuidado para evitar escorregar no barro. Eles seguiam para […]