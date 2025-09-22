Duas adolescentes morrem atropeladas na BR-369 em Cascavel

Cascavel - Um gravíssimo acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (22), resultou na morte de duas adolescentes, de 15 e 16 anos, na BR-369 em Cascavel. As jovens tentavam atravessar a rodovia, na altura do km 505, região do Bairro Morumbi, quando foram atingidas por uma caminhonete S-10 em alta velocidade.

O impacto foi tão forte que o veículo ficou com a dianteira completamente amassada e o para-brisa estilhaçado, evidenciando a violência da colisão. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, só puderam constatar os óbitos. As adolescentes sofreram ferimentos gravíssimos, incompatíveis com a vida.