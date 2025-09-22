Home Cotidiano

TRAGÉDIA

Duas adolescentes morrem atropeladas na BR-369 em Cascavel

Foto: Luiz Felipe Max/SOT
Cascavel - Um gravíssimo acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (22), resultou na morte de duas adolescentes, de 15 e 16 anos, na BR-369 em Cascavel. As jovens tentavam atravessar a rodovia, na altura do km 505, região do Bairro Morumbi, quando foram atingidas por uma caminhonete S-10 em alta velocidade.

O impacto foi tão forte que o veículo ficou com a dianteira completamente amassada e o para-brisa estilhaçado, evidenciando a violência da colisão. Equipes do Siate e do Samu foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, só puderam constatar os óbitos. As adolescentes sofreram ferimentos gravíssimos, incompatíveis com a vida.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar a ocorrência e orientar o trânsito na região, que ficou parcialmente bloqueado durante o atendimento. O Instituto Médico Legal recolheu os corpos para exames de necropsia antes da liberação às famílias para os atos fúnebres.

A tragédia reforça o alerta sobre os riscos de travessias em rodovias de alto fluxo, onde a imprudência e a falta de passagens seguras podem resultar em acidentes fatais.

