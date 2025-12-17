Cascavel - Há cerca de um ano, a cidade de Cascavel conta com a tarifa gratuita no transporte coletivo urbano todos os domingos, com o programa Domingo Passe Livre. A medida é uma forma de incentivar os cascavelenses a buscaram o lazer no fim de semana e também contribui para os trabalhadores e empresários que têm expediente neste dia.

Para a operação em 2026, o programa terá mudanças. A partir de 18 janeiro do próximo ano será obrigatória a apresentação do cartão ValeSim para acessar os ônibus e as catracas dos terminais urbanos de transbordo. A tarifa segue gratuita, mas todos terão que apresentar o documento e entrar pela porta da frente dos veículos. Hoje, ainda é possível usar o transporte sem o cartão. Porém, não será mais admitida a utilização do serviço sem a validação do uso e transposição da catraca.

ValeSim

Para promover o acesso ao cartão-transporte e, consequentemente à gratuidade aos domingos, a 1ª via do cartão pode ser confeccionada gratuitamente pela ValeSim. Além disso, a 2ª via, que originalmente custa 10x o valor da tarifa pública, teve o valor reduzido para o valor da tarifa, ou seja, R$ 4,65, e esse valor ainda será revertido em uma utilização no sistema em qualquer dia e horário.

Para fazer o cartão, basta ir até a sede da ValeSim, que fica na Rua Duque de Caxias, 770, no centro, de segunda à sexta, das 08 às 17h.