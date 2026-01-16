Cascavel e Paraná - O Programa Domingo Passe Livre continua garantindo transporte coletivo gratuito aos domingos em Cascavel. A partir de 18 de janeiro, porém, será obrigatório o uso do cartão ValeSim nas catracas dos ônibus e nos acessos aos terminais de transbordo. A passagem não será cobrada, mas o cartão deverá ser apresentado.

Para facilitar o acesso ao benefício, a primeira via do cartão ValeSim segue gratuita. Já a segunda via, que antes custava dez vezes o valor da tarifa, teve o preço reduzido para R$ 4,65. Esse valor é convertido em crédito para uma passagem válida em qualquer dia e horário. A promoção é válida até 30 de janeiro; após essa data, a segunda via passará a custar cinco vezes o valor da tarifa.

Cidadãos que chegarem a Cascavel deverão apresentar o Bilhete de Passagem ou o Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e) que comprove a chegada ao município na mesma data, garantindo assim a gratuidade no transporte.

Atendimento nos terminais

A confecção do cartão pode ser feita na sede da ValeSim, na Rua Duque de Caxias, 770, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além disso, a empresa disponibilizará pontos de atendimento itinerantes.

Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, o atendimento será no Terminal Oeste. Já nos dias 29 e 30, ocorrerá no Terminal Leste. Em ambos os locais, o horário será das 8h às 17h.