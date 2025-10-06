Dois últimos lotes do programa de concessões vão a leilão em outubro; série detalha as obras

Paraná - A Agência Estadual de Notícias (AEN) começa a publicar nesta terça-feira (7) duas séries especiais sobre as obras previstas nos lotes 4 e 5 do programa de concessões de rodovias do Paraná. Os dois lotes têm extensão de 1.058 quilômetros e investimentos previstos de R$ 29,7 bilhões, entre obras e custos operacionais. O leilão do lote 4 será realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, no dia 23 de outubro, enquanto leilão do lote 5 vai acontecer na semana seguinte, no dia 30 de outubro.

Os últimos dois trechos do programa de concessões de rodovias abrangem estradas das regiões do Vale do Ivaí, Norte, Noroeste, Oeste e Centro-Oeste e, além do Paraná, também vão beneficiar o tráfego de veículos vindos do Paraguai, São Paulo e Mato Grosso do Sul. As propostas pelo lote 4 deve ser apresentadas na B3 no dia 20 e pelo lote 5 no dia 27.

Assim como nos outro quatro lotes, a série de matérias vai apresentar as principais melhorias planejadas e que estão nos contratos elaborados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As seis concessões do Paraná têm um prazo de 30 anos. No total, são 3,3 mil quilômetros de estradas concedidas à iniciativa privada, sendo 1,1 mil quilômetros destas de rodovias estaduais. Os investimentos devem ultrapassar R$ 60 bilhões durante as três décadas de contrato, no maior programa da América Latina.

LOTE 4

O lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando tanto um acesso da fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina.

Os investimentos previstos chegam a R$ 18 bilhões. O projeto contempla uma série de melhorias e ampliações na infraestrutura viária, incluindo 231 quilômetros de duplicações, 87 quilômetros de faixas adicionais e 59 quilômetros destinados à implantação de contornos (Nova Londrina, Itaúna do Sul, Oeste de Maringá e Norte e Leste de Londrina). Também estão previstos 39,4 quilômetros de vias marginais e 34 quilômetros de ciclovias, além de 39 passarelas, oito passa-faunas, pontos de ônibus e outras melhorias.

Uma das grandes novidades é a duplicação da PR-323, uma das principais da região Noroeste, nas regiões de Maringá, Cianorte e Umuarama.