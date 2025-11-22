Dois meses após inauguração, buracos começam a aparecer no asfalto novo

Nesta semana no Diário Oficial do Município foi publicado o extrato do sétimo termo aditivo da obra e de finalização e entrega, reduzindo o valor pago a empresa. Do total de R$ 8.121.417,20 foi retirado o montante de R$ 73.211,48, sendo que a obra foi finalizada em R$ 8.048.205,72, que segundo a Sesop foi devido à supressão de uma capa de asfalto e de alguns serviços que não foram necessários na obra, mas que não trouxe prejuízos à qualidade final da obra.

Zaror disse ainda que a empresa se comprometeu em consertar o problema pagando os custos de refazer a estrutura, só a forma em que será feito é que ainda será discutido. “Nós jogamos o trânsito da rodovia para dentro do bairro, mas essa sobrecarga já era prevista, o que aconteceu realmente foi um problema de obra”, reforçou. Segundo ele, precisa ser decidido se a empresa terá que fechar novamente a via ou como isso será feito, mas deve ser um serviço rápido, só precisa ser organizada a logística.

De acordo com Ulysses Zaror, engenheiro civil da Sesop, a obra foi executada conforme os projetos, mas que isso foi um problema de obra. “Fizemos uma vistoria junto com a empresa, analisamos o problema e na segunda-feira vamos ter mais uma conversa pra gente bater o martelo na solução e resolver o problema com a empresa, que alega que ocorreu por conta da umidade que vem lá do Parque São Paulo, que pode ter aflorado no pavimento, um problema comum de obra”, explicou.

Cascavel e Paraná - Cascavel – Uma obra bastante aguardada pelos moradores e inaugurada há apenas dois meses já começa a apresentar problemas. A Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) identificou alguns buracos no asfalto novo da ponte do Bairro XIV de Novembro e já notificou a empresa para que sejam feitos os reparos, que serão executados sem custos para o Município. Os buracos apareceram depois de dias de chuvas intensas e de episódios de alagamentos o que gerou preocupação do Poder Público e algumas ações, já que a ponte nova foi construída justamente para resolver os problemas de alagamento na entrada do bairro.

Outra preocupação continua sendo com relação às chuvas, devido ao acúmulo de água no viaduto da região. Nesta semana foi concluído o trabalho de desobstrução dos bueiros na Rua Aracy Tanaka, para evitar que o alagamento nesse ponto volte a acontecer. Nas laterais da via ficava visível que, sem escoamento da água pelas galerias, o asfalto foi sendo levado pela enxurrada e a água estava parando debaixo do viaduto. Para a Sesop, mesmo assim, a situação será monitorada já que não é certeza que a situação será resolvida.

De acordo com Zaror, ao realizar o serviço de limpeza eles descobriu que a rede de captação da água da chuva também está bloqueada e por causa disso, foram feitos trabalhos paliativos para canalizar a água para o canteiro que fica entre a rodovia BR-277 e a Rua Aracy Tanaka. Em alguns pontos foram feitos buracos para mudar o fluxo da água e, além disso, debaixo do viaduto, a empresa precisou fazem alguns buracos para a passagem da água, para o outro lado da rua Souza Naves Sul, sentido Bairro XIV de Novembro.

60 dias

A obra foi inaugurada no dia 19 de setembro e faz parte da duplicação da Rua Souza Naves Sul, atendendo a um dos principais pontos de alagamento no trânsito da cidade por onde passam cerca de 25 mil pessoas todos os dias, entre motoristas, ciclistas e pedestres. Com a mudança das obras o trânsito foi alterado e a partir de agora os motoristas não podem mais fazer o looping de quadra que é proibido, o que coloca em risco os outros motoristas.

Também foi instalado um radar eletrônico para identificar os motoristas que descumprem as regras de trânsito. Com as mudanças, quem vem pela marginal, no sentido a Curitiba, não pode mais passar direto, precisa entrar no bairro e fazer o looping de quadra para entrar novamente na marginal da BR-277. Quem vem do bairro e quer acessar a BR-277 ou retornar para o bairro precisar virar na Rua João Fernandes, pegar a Rua General Osório, entrar na Rua Júlio Prestes e retornar para a Rua Souza Naves Sul.

A obra

A nova ponte sobre o Rio Quati tem 22 metros de largura, 16 metros de extensão e mais de 3 metros de altura. Além disso, houve o alargamento da Souza Naves Sul, desde a BR-277 até a Rua General Emilio Lúcio Esteves, com quatro pistas: duas de entrada e duas de saída, calçadas acessíveis, ciclofaixa e sinalização para pedestres. Ela tem capacidade de vazão de 237.110 litros de água por segundo, sendo que a anterior era de até 29.638 litros de água por segundo, um avanço de quase dez vezes na vazão. A terceira etapa, em fase de projeto, prevê a continuação do binário da Rua Souza Naves, da Rua General Osório até o viaduto, além da implantação do novo viaduto, contemplando a duplicação da rodovia BR-277. A obra foi executada pela empresa Hansen Bellei & Mello Ltda da cidade de Corbélia.