“Doe Sangue, Doe Vida”: Paraná adere à campanha Junho Vermelho

Paraná - O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), lança a campanha “Doe sangue, doe vida” para incentivar as doações durante o Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação – 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Durante esse período, as 23 unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforçam a necessidade de ampliar o número de doadores para manter os estoques que, diariamente, salvam centenas de vidas. Os hemocomponentes captados são distribuídos em 384 hospitais – públicos, privados ou filantrópicos

Atualmente, a Hemorrede paranaense atende 95,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Em nome da solidariedade que transforma vidas, manifestamos nossa gratidão a cada doador que, com seu gesto nobre, contribui para salvar vidas diariamente no Paraná. É fundamental que essa corrente de amor e compromisso continue, e por isso convido todos a manterem a regularidade nas doações, espalhando esse exemplo inspirador a amigos e familiares”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Somente em 2025, o Paraná registrou 87 mil doações de sangue. Durante todo o ano passado foram mais de 204 mil. Cada bolsa de sangue de 450 ml produz até quatro hemocomponentes que são separados em hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado (plasma fresco congelado) e podem ajudar a salvar até quatro vidas.

Desde 2019, o Governo do Estado investiu aproximadamente R$ 238 milhões entre custeio, equipamentos e insumos modernos para o ciclo do sangue (hemoterapia), consolidando a hemorrede paranaense como uma das mais avançadas do país e referência para os demais hemocentros da rede nacional.

CAMPANHA

Publicações com informações e chamamentos utilizando a campanha “Doe sangue, doe vida” serão replicados durante todo o mês nas redes sociais da secretaria, Hemepar e unidades da Hemorrede descentralizadas por todo o Estado, além de apoiadores.

Ainda este mês, o Hemepar Curitiba promove a campanha “Doe Sangue pelo Esporte”, realizada anualmente pela Prefeitura de Curitiba por meio da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba (SMELJ), em parceria com a Sesa.

QUEM PODE DOAR

É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável legal. Os homens podem doar a cada dois meses, quatro vezes ao ano. As mulheres, a cada três meses, num total de três doações ao ano.

O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação).

“É importante que as pessoas doem sangue de forma regular para que possamos manter os nossos estoques nos níveis adequados. Contamos com 23 unidades dentro da Hemorrede que estão distribuídas em todas as Regionais de Saúde e esperamos que durante este mês, possamos incentivar ainda mais as doações”, disse a diretora do Hemepar, Vivian Patricia Raksa.

AGENDAMENTO

Para evitar filas e garantir o equilíbrio no estoque de diferentes tipos sanguíneos, o Hemepar orienta que os doadores façam o agendamento prévio da doação AQUI ou em uma das unidades da Rede:

Curitiba

Hemepar Curitiba – Travessa João Prosdócimo, 145 – Telefone: (41) 3281-4000

Biobanco – Rua Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória – Telefone: (41) 3360-1875

Apucarana

Rua Antônio Ostrensk, 3, Centro – Telefone: (43) 3420-4200 e WhatsApp: (43) 3420-4213

Campo Mourão

Rua Mambore, 1500, Centro – Telefone: (44) 3261-6294 e WhatsApp: (44) 99878-3811

Cascavel

Rua Avaetés, 370, Santo Onofre – Telefone: (45) 3226-4549 e WhatsApp: (45) 3226-8840

Cianorte

Av. Santa Catarina, 423, Centro – Telefone: (44) 3631-6292

Cornélio Procópio

Rua Justino Marques Bonfim, 27 – Telefone: (43) 3520-3503 e WhatsApp: (43) 98864-5917

Foz do Iguaçu

Avenida Gramado, 364, Vila A – Telefone: (45) 3576-8020

Francisco Beltrão

Rua Marília, 1327, Luther King – Telefone: (46) 3211-3650

Guarapuava