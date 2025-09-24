Dobrandino da Silva, ex-prefeito de Foz do Iguaçu e ex-deputado estadual, morre aos 86 anos

Foz do Iguaçu - Morreu na tarde desta quarta-feira (24), aos 86 anos, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Dobrandino Gustavo da Silva, uma das figuras mais emblemáticas da política iguaçuense.
Dobrandino estava internado no Hospital Unimed e sofreu uma parada cardíaca. Ele enfrentava outras complicações de saúde em decorrência da diabetes, entre elas insuficiência renal.
Figura de grande destaque na vida pública, Dobrandino iniciou a carreira como vereador e chegou ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu em 1986, sendo reeleito em 1992. Também exerceu quatro mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná, consolidando-se como liderança de peso em todo o estado.
Ao longo da trajetória, ficou conhecido pela forte atuação política e por sua ligação com a comunidade iguaçuense. Em 2022, recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu, homenagem pelo legado e pela contribuição ao desenvolvimento da cidade.
O corpo do ex-prefeito será velado no plenário da Câmara Municipal, em cerimônia aberta à comunidade a partir das 21h desta quarta-feira. O sepultamento será na quinta-feira (25), às 14h, no Cemitério do Jardim São Paulo.
