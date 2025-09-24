Dobrandino da Silva, ex-prefeito de Foz do Iguaçu e ex-deputado estadual, morre aos 86 anos

Foz do Iguaçu - Morreu na tarde desta quarta-feira (24), aos 86 anos, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Dobrandino Gustavo da Silva, uma das figuras mais emblemáticas da política iguaçuense.

Dobrandino estava internado no Hospital Unimed e sofreu uma parada cardíaca. Ele enfrentava outras complicações de saúde em decorrência da diabetes, entre elas insuficiência renal.

Figura de grande destaque na vida pública, Dobrandino iniciou a carreira como vereador e chegou ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu em 1986, sendo reeleito em 1992. Também exerceu quatro mandatos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná, consolidando-se como liderança de peso em todo o estado.