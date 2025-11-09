Paraná - As pessoas que quiserem contribuir com a população afetada pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu podem levar suas doações aos quartéis do Corpo de Bombeiros. A prioridade, neste primeiro momento, é por alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza e roupas íntimas novas.

A arrecadação está sendo organizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e pelo Gabinete da Primeira-Dama. “Alimentos e itens de higiene pessoal e de limpeza são coisas que realmente as pessoas precisam neste momento. Não há necessidade, por ora, de roupas, que é algo que vai demandar mais para frente, com exceção de roupas íntimas”, explicou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig.

“Já estamos recebendo um grande volume de donativos, temos três pontos de coleta e armazenamento que estão quase lotados e estamos abrindo novos postos particulares, de pessoas que cederam espaço para armazenar as doações”, ressaltou. “Faremos toda a parte triagem e seleção, para então encaminhar as doações para as pessoas que necessitam”.

Como 90% da cidade foi afetada pelo tornado, boa parte dos donativos está sendo centralizada em municípios próximos, como no Ginásio dos Bancários, em Laranjeiras do Sul. A Defesa Civil ficará responsável pela logística de envio dos itens para a região.