Cascavel e Paraná - A conhecida expressão “dinheiro não dá em árvore” costuma ser usada como ferramenta pedagógica por pais e como ironia em conversas de bar. Serve para lembrar que recursos são finitos, exigem esforço, planejamento e escolhas. Pelo menos em tese. Na prática, em Cascavel, a frase parece ter ganhado releitura oficial neste Natal: o dinheiro pode até não brotar em árvore, mas certamente pode ser pendurado nela — desde que seja grande, iluminada, flutuante e cara. Muito cara!

Neste ano de 2025, um gasto milionário chamou a atenção de boa parte da população e reacendeu o velho debate sobre “prioridades”. Instalou-se no meio do Lago Municipal uma árvore flutuante de 24 metros de altura, “inaugurada” apenas dez dias antes da véspera de Natal, no domingo, 14 de dezembro. Um símbolo natalino vistoso, iluminado e, sobretudo, caro: R$ 975 mil por um período de pouco mais de 20 dias. Uma média de quase R$ 100 mil por noite para lembrar aos cascavelenses que o espírito natalino também aceita “PIX robusto”.

Precisa concorrer?

E a pressa não foi coincidência. Com Londrina ostentando o título de maior Papai Noel do mundo, Cascavel decidiu entrar na disputa simbólica do “Natal mais chamativo”, ainda que em cima da hora. Afinal, quando falta tempo, sobra justificativa — e quando sobra dinheiro carimbado, falta questionamento (e planejamento) prévio.

Do ponto de vista econômico, o número impressiona menos pelo total e mais pela proporcionalidade. Em um país cujo salário mínimo é de R$ 1.518, o custo diário da árvore equivale a cerca de 650 salários mínimos. No total, são aproximadamente 650 salários mínimos flutuando serenamente sobre o lago. Um luxo natalino que não dialoga exatamente com a realidade de ruas esburacadas, políticas públicas capengas e demandas históricas na fila de espera.

Não por acaso, vídeos e comentários nas redes sociais viralizaram rapidamente. A pergunta era quase unânime: por que investir quase um R$ 1 milhão em um adereço temporário enquanto problemas estruturais seguem permanentes? Buracos no asfalto, que mais lembram um queijo suíço, a causa animal abandonada e a escassez de ração no Banco de Ração foram apenas alguns exemplos lembrados pela população — aquela que paga impostos o ano inteiro, não apenas em dezembro.

Dinheiro carimbado pra isso?

A secretária municipal de Cultura, Beth Leal, explicou que o recurso veio do Estado com destinação específica: turismo. Ou seja, não poderia ser aplicado em saúde, infraestrutura ou políticas sociais. De acordo com documento obtido pelo Hoje Express, a solicitação do recurso partiu diretamente do prefeito Renato Silva ao secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, no dia 13 de outubro; já no dia 14 de outubro veio a resposta positiva: liberado!

Ofício do prefeito pediu apoio às festividades natalinas, sem especificar nada.

O argumento técnico é válido, mas não elimina a crítica central: se o dinheiro é carimbado, a decisão política sobre como gastá-lo ainda é local. E optar por uma árvore flutuante milionária foi exatamente isso: uma escolha.

A árvore, para quem aprecia dados técnicos, tem 24 metros de altura, estrela de 3 metros, base de 10,5 metros de diâmetro, mais de 150 metros de cordões de LED e estrutura de aço carbono. Resistência a intempéries não faltou — o que faltou foi resistência às críticas.