Dia do Trabalhador: Costelões ‘perfumam’ festa há 28 anos

Cascavel - O amor pelo o churrasco, em especial, é marcante para os moradores do Sul. Com grande mistura de gaúchos e catarinenses, Cascavel é conhecida nacionalmente e internacionalmente por ter o “maior churrasco do mundo”. Em 2017, a nossa tradicional “Festa do Costelão”, do Seminário São José, comemorando o Dia do Trabalhador, ganho registro no Guinnes World Record, o “Guinnes Book”, como o maior churrasco de fogo de chão do mundo.

O prato que encanta tanto pela beleza, quanto pelo “cheiro” e sabor do verdadeiro churrasco, há 28 anos faz parte da festa do seminário que chega à sua 57ª edição, sempre celebrada no dia 1º de maio, homenageando os trabalhadores e seu padroeiro: São José Operário. E, a cada ano, a festa atrai pessoas de diversas cidades, estados e países vizinhos (e outros mais distantes) que vem ver de perto o “jardim dos churrascos”.

A festa tem dupla e nobre motivação. Primeiro, a gratidão pelo trabalho e o cultivo da fé, buscando as benção de São José. E em segundo lugar, arrecadar fundos para a manutenção da missão do seminário na formação dos novos sacerdotes.

Preparativos

Os preparativos para churrascão começam dias antes da festa com os costelões cortados especialmente para a festa, lá em Campo Grande (MS). Acondicionados em caminhões de câmara fria, eles são espetados e salgados e ficam “descansando” por mais de 20 horas até chegarem ao fogo. Cada costelão pesa entre 20 e 24 quilos e deles ainda são retirados às “costelinhas” (3 kg em média), e que também fazem parte da festa.

Neste ano, mais de 16 toneladas de carne serão assadas. Os trabalhos começam às 4h da madrugada, com o fogo aceso às 6h para que o saboroso e suculento churrasco esteja pronto ao meio dia.

E durantes as 6 horas em que toda carne temperada com 1,5 tonelada de sal grosso é assada, consumindo cerca de 70 toneladas de lenha, todo mundo quer um lugar para fazer a selfie e comprovar que esteve na festa do maior churrasco ao fogo de chão do mundo.

Neste ano, são mais de 500 costelões para abastecer a festa e a mesa dos trabalhadores, dentro e fora do seminário.

Desde 1966

A primeira edição da Festa do Trabalhador foi realizada no dia 1º de maio de 1966, dia de São José Operário, padroeiro da instituição promotora e santo católico protetor dos trabalhadores. Anos depois o evento passou a ter início no dia 30 de abril ou alguns dias antes, com o também tradicional jantar a base de buchada.

Neste ano, a buchada foi preparada e servida no sábado, dia 26 de abril. Foram preparadas cerca de 2,5 mil porções.

Foto: Celso Dias

SEMINÁRIO ARQUIDIOCESANO SÃO JOSÉ

O coração vocacional de Cascavel

Na reunião de pauta que definiu os rumos desta edição, os mais experientes compartilharam vivências, lembrando uma antiga tradição familiar na qual os pais designavam um dos filhos para se tornar padre. Os mais jovens, de olhos arregalados e ouvidos atentos ficaram admirados com o a história, de fato, muito antiga. E por um lado estavam certos, já que a tradição de as famílias enviarem um de seus filhos para o seminário é bastante antiga e remonta, em muitos casos, à Idade Média e se fortaleceu ao longo da Época Moderna, principalmente com o Concílio de Trento (1545–1563).

Esse concílio estabeleceu oficialmente a criação dos seminários como forma de garantir uma formação mais sólida e uniforme para os futuros padres, especialmente após os desafios trazidos pela Reforma Protestante.

A partir daí, tornou-se comum, principalmente em famílias católicas tradicionais — tanto na Europa quanto, posteriormente, na América Latina — que ao menos um dos filhos fosse “oferecido à Igreja”, como forma de serviço a Deus, gratidão ou até mesmo como ascensão social em tempos em que o clero tinha papel destacado na sociedade.

No Brasil, essa prática se enraizou fortemente a partir do século XIX e início do século XX, especialmente em comunidades rurais e interioranas, onde o padre era uma das figuras mais respeitadas da cidade, ao lado do médico e do professor. Em muitos casos, era uma decisão da família, não tanto do jovem, o que mudaria com o tempo à medida que a Igreja passou a enfatizar mais o discernimento vocacional livre e consciente.

Foto: Divulgação

O silêncio da vocação

Em meio ao movimento crescente da cidade de Cascavel, existe um lugar onde o silêncio tem um som especial — o da reflexão, do estudo e da vocação. Estamos falando do Seminário Arquidiocesano São José, uma verdadeira casa de formação espiritual, intelectual e humana é parte indissociável da história religiosa da região.

Fundado em 1972, o seminário carrega o nome de São José, patrono da Igreja. Mais do que um espaço de aprendizado, o seminário é um lar para dezenas de jovens que decidiram trilhar o caminho do sacerdócio. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a rotina por lá vai além de missas e orações.