Dia do Motorista e Motociclista é marcado por ação educativa da Transitar

Cascavel e Paraná - Cascavel conta atualmente com uma frota de mais de 282 mil veículos registrados. Desses, são 158 mil automóveis e 46 mil motocicletas, circulando pelas ruas da cidade todos os dias, o que reforça a importância de iniciativas voltadas à segurança viária.

Nesta sexta-feira (25), a Transitar promoveu uma ação educativa na Rua Minas Gerais, entre a Avenida Piquiri e Avenida Barão do Rio Branco, para reforçar orientações aos condutores. A mobilização também foi em alusão ao Dia do Motorista (25 de julho) e o Dia do Motociclista (27 de julho).

Ações Educativas e Segurança Viária

A coordenadora de Educação no Trânsito da Transitar, Luciane de Moura, explica que o trabalho teve foco em abordagens diretas aos condutores, com entrega de materiais e esclarecimento de dúvidas. “Falamos sobre equipamentos de segurança, como o capacete e a vestimenta adequada, além de reforçar os cuidados no trânsito e o respeito à sinalização e entre os cidadãos. Para os motofretistas, houve uma orientação específica sobre a legislação, como o uso de antena corta-pipa, protetor de pernas, colete e a necessidade de estarem em dia com o curso e cadastrados na Transitar”, destacou Luciane.

Durante a ação, foram entregues antenas corta-pipa, cordões personalizados para motociclistas, lixeirinhas para motoristas e folders educativos, com informações e orientações sobre boas práticas no trânsito.