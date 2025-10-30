Cascavel - O Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), promete movimentar os cemitérios de Cascavel em um dia dedicado à memória dos entes queridos e à fé. A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) preparou uma programação especial para a data, que contará com missas em todos os cemitérios urbanos do município e estrutura reforçada para acolher os visitantes.

Ao todo, serão sete celebrações religiosas ao longo do dia. No Cemitério Central, as missas serão às 7h, às 9h e às 16h, celebradas pela Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. No Cemitério São Luiz, no bairro São Cristóvão, as cerimônias acontecem às 9h e às 17h, conduzidas pela Paróquia São Cristóvão. Já no Cemitério Cristo Redentor, no bairro Guarujá, a missa está marcada para 9h, e no Cemitério Jardim da Saudade, também no Guarujá, a celebração será às 16h, ambas conduzidas pela Paróquia São Francisco de Assis.

Por conta das obras de ampliação dos jazigos subterrâneos, as missas no Cemitério Central serão realizadas em frente ao portão principal.

No domingo, todos os cemitérios municipais estarão abertos das 7h às 19h. Haverá equipes de servidores identificados em todos os locais para orientar famílias e visitantes sobre a localização de jazigos, horários das celebrações e demais informações. Além disso, a Acesc também preparou uma ampla estrutura de apoio para garantir a segurança e o conforto dos visitantes.

Como forma de cuidado coletivo, a orientação é que, durante as homenagens, a população evite o uso de recipientes que acumulem água, como vasos, pratinhos ou outros objetos, para prevenir a proliferação do mosquito da dengue.

As limpezas e manutenções leves, como varrições, pinturas e troca de flores, podem ser realizadas até o final da tarde deste sábado (1º), véspera do feriado.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DAS MISSAS

Cemitério Central – em frente ao portão de entrada.