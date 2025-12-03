Dia de Doar: Quando a solidariedade se transforma em alimento para milhares de famílias

Cascavel - A edição 2025 do Dia de Doar da Legião da Boa Vontade (LBV) ocorrerá de 2 a 6 de dezembro. O movimento visa mobilizar, incentivar e fortalecer atos de generosidade engajando pessoas físicas, empresas e organizações no mundo todo. No Brasil, essa iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais solidário e generoso.
A Legião da Boa Vontade também participa deste movimento por meio de sua campanha de mobilização social Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! visando arrecadar alimentos não perecíveis para compor as mais de 40 mil cestas que serão entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em mais de 200 municípios do país. No Paraná, a meta é entregar 1.900 cestas de alimentos neste Natal. O objetivo é proporcionar um Natal digno e sem fome a milhares de famílias atendidas nos serviços e programas socioeducacionais da LBV e também as assistidas por organizações beneficiadas pela Entidade.
O alimento mata a fome. O cuidado alimenta a vida!
Acesse: lbv.org e doe quantas cestas puder.
Faça uma doação via PIX Solidário, pelo e-mail: [email protected].
Leve sua doação na LBV:
Em Cascavel/PR, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua Bom Princípio, 214, Brasmadeira, tel.: (45) 3326-1166.
Sobre o Dia de Doar
Trata-se de um movimento global que incentiva a generosidade e o espírito de Solidariedade. Celebrado na primeira terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving), nos Estados Unidos, a iniciativa convida pessoas, empresas, organizações e comunidades a se unirem para apoiar causas e ações que promovam o bem-estar social. O movimento é conhecido internacionalmente como Giving Tuesday (“terça-feira da doação”) e nasceu em 2012 nos Estados Unidos e, desde então, se espalhou pelo mundo.
No Dia de Doar, as iniciativas podem envolver doações de recursos financeiros, tempo, serviços, alimentos ou itens essenciais, incentivando a participação ativa para fortalecer redes de apoio e inspirar mudanças positivas. A ideia central é mostrar que todos, independentemente da capacidade de doar, podem fazer parte da construção de um mundo mais solidário. No Brasil, a mobilização é organizada e liderada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e faz parte faz da rede do Movimento por uma Cultura de Doação. Na data, milhares de ONGs, associações comunitárias, voluntários, empresas, mídia, influenciadores atuam para fortalecer a cultura da doação, destacando a importância de apoiar causas de suas comunidades.
