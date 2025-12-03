Dia de Doar: Quando a solidariedade se transforma em alimento para milhares de famílias

Cascavel - A edição 2025 do Dia de Doar da Legião da Boa Vontade (LBV) ocorrerá de 2 a 6 de dezembro. O movimento visa mobilizar, incentivar e fortalecer atos de generosidade engajando pessoas físicas, empresas e organizações no mundo todo. No Brasil, essa iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais solidário e generoso.

A Legião da Boa Vontade também participa deste movimento por meio de sua campanha de mobilização social Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! visando arrecadar alimentos não perecíveis para compor as mais de 40 mil cestas que serão entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em mais de 200 municípios do país. No Paraná, a meta é entregar 1.900 cestas de alimentos neste Natal. O objetivo é proporcionar um Natal digno e sem fome a milhares de famílias atendidas nos serviços e programas socioeducacionais da LBV e também as assistidas por organizações beneficiadas pela Entidade.

O alimento mata a fome. O cuidado alimenta a vida!

Acesse: lbv.org e doe quantas cestas puder.

Faça uma doação via PIX Solidário, pelo e-mail: [email protected].

Leve sua doação na LBV: