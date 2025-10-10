Cascavel e Paraná - O Dia das Crianças está chegando, e a Prefeitura de Cascavel preparou uma programação especial e gratuita para celebrar a data. Devido à previsão de chuva no domingo (12), as principais atividades acontecerão no sábado (11).

Uma das atrações será o CiroPlay, no Complexo Esportivo Ciro Nardi, das 13h às 18h. O local vai se transformar em um grande espaço de lazer, com brinquedos infláveis, cama elástica, música, pipoca e várias atividades esportivas como futsal, vôlei e basquete. A ação é promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) e contará com o apoio de orientadores esportivos.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Para participar, basta comparecer ao local, lembrando que as crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Programação Especial no Zoológico Municipal

Outra opção de lazer será no Zoológico Municipal, que estará com uma programação especial das 10h às 17h. A entrada é gratuita, mediante cadastro online no site: https://doity.com.br/zoocascavel.