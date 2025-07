DH prende suspeito de matar Alexandre de Oliveira no Jardim Tarumã, em Cascavel

O caso teve início na madrugada de 22 de maio, quando o corpo de Alexandre, de 29 anos, foi encontrado por uma moradora caído na calçada com um ferimento no peito causado por arma branca. O óbito foi confirmado por uma equipe do Siate, e a Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia. A Polícia Científica realizou os levantamentos técnicos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal.

Durante a ação, os policiais localizaram e prenderam o suspeito do crime no Jardim Tarumã. No mesmo local, outro indivíduo foi identificado com um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. Ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Homicídios para os procedimentos legais.

Investigação do Homicídio

Segundo informações da época, um cachimbo utilizado para o consumo de crack foi encontrado com a vítima, o que levantou a hipótese de envolvimento com substâncias ilícitas. A motivação do crime ainda está sob investigação, mas a prisão do principal suspeito representa um avanço importante na elucidação do caso.

A Delegacia de Homicídios segue com as diligências para esclarecer todos os detalhes do crime e apurar a eventual participação de outras pessoas.

Fonte: SOT