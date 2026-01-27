São Paulo - O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) retirou o teste de baliza da prova prática para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o exame passou a permitir a realização com veículos de câmbio automático.
As novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira (26). Segundo o órgão, a mudança busca tornar a avaliação mais moderna, objetiva e focada na condução segura e responsável.
De acordo com o Detran-SP, as medidas têm como objetivo simplificar etapas, reduzir custos e melhorar a experiência do candidato.
Apesar da retirada da baliza, outros testes continuam obrigatórios na prova prática, como conversões à direita e à esquerda, uso correto da seta e condução segura.
As alterações fazem parte de um conjunto de mudanças recentes nos processos para obtenção e renovação da CNH. A principal delas foi o fim da obrigatoriedade de aulas de direção em autoescola.
Com as regras divulgadas no fim de 2025, o curso teórico passou a ser gratuito, com conteúdo oferecido de forma digital pelo governo. O candidato também pode optar por aulas presenciais em autoescolas.
Novas Regras para a CNH em São Paulo
Outra mudança foi a redução da carga mínima de aulas práticas: antes obrigatórias 20 horas, agora são exigidas apenas duas horas. O candidato pode escolher entre autoescolas ou instrutores autônomos.
Para obter a CNH, o candidato ainda precisa ser aprovado em dois exames: o teórico e o prático.
Fonte: Agência Brasil