São Paulo - O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) retirou o teste de baliza da prova prática para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o exame passou a permitir a realização com veículos de câmbio automático.

As novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira (26). Segundo o órgão, a mudança busca tornar a avaliação mais moderna, objetiva e focada na condução segura e responsável.

De acordo com o Detran-SP, as medidas têm como objetivo simplificar etapas, reduzir custos e melhorar a experiência do candidato.

Apesar da retirada da baliza, outros testes continuam obrigatórios na prova prática, como conversões à direita e à esquerda, uso correto da seta e condução segura.

As alterações fazem parte de um conjunto de mudanças recentes nos processos para obtenção e renovação da CNH. A principal delas foi o fim da obrigatoriedade de aulas de direção em autoescola.