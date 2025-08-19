Desfile de 7 de setembro reunirá mais de 12 mil participantes em Cascavel

Cascavel - Com as inscrições encerradas, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Cascavel divulgou nesta segunda-feira (18) que mais de 12 mil pessoas vão participar da comemoração do Desfile de 7 de Setembro, que vai ocorrer neste ano em um domingo, a partir das 8h30. A concentração será na Rua Sete de Setembro, com trajeto em direção à Avenida Carlos Gomes. Ao todo, o desfile reunirá 59 instituições, 7.693 pessoas a pé, 245 veículos, oito fanfarras e 24 cavalos.

A rede municipal de ensino será o bloco com maior número de participantes com 2.468 profissionais, sendo 1.027 dos Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), 1.288 do ensino fundamental e 153 da Semed e 2.007 alunos – sendo 300 dos Cmeis e 1.707 do ensino fundamental.