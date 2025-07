‘Desafiando’ o clima: Aeroporto de Cascavel bate novo recorde e ultrapassa 222 mil passageiros

Cascavel e Paraná - Mesmo diante dos desafios impostos pelas condições climáticas, Cascavel segue alçando voos cada vez mais altos na malha aérea brasileira. O Aeroporto Regional Coronel Adalberto Mendes da Silva fechou o primeiro semestre de 2025 com um novo recorde de movimentação. Segundo dados da Transitar, que administra o terminal, foram registrados 222.192 passageiros entre embarques e desembarques, número 9,86% maior que o total apurado no mesmo período de 2024.

De janeiro a junho deste ano, foram contabilizados 110.499 embarques e 111.693 desembarques. A média diária de circulação no terminal chegou a 1.229 pessoas, o que representa um crescimento de 112 passageiros por dia em relação à média de 1.117 registrada nos seis primeiros meses do ano anterior.

Maio foi o mês de maior movimento, com 40.299 passageiros, diferente do desempenho observado 2024 quando o mês mais movimentado foi março com 38.797 pessoas passaram pelo terminal.

O aeroporto conta com operações regulares das companhias Azul, Latam e Gol, com voos para Guarulhos, Curitiba, Campinas e Maceió. A partir do dia 31 de agosto, inclusive, terá mais um voo diário para Guarulhos, com malha prevista até março de 2026. Hoje, há apenas um voo com esse destino. A conexão com grandes centros urbanos é o que fortalece o fluxo de passageiros e contribui para consolidar Cascavel como destino estratégico para negócios e turismo na região Oeste do Paraná.

Foto: Nery Cardoso

Companhias

A Companhia Azul Linhas Aéreas liderou a movimentação de passageiros no primeiro semestre de 2025, com 105.489 viajantes transportados. A companhia também foi responsável pelo maior número de operações no período, totalizando 1.293 pousos e decolagens. Ao todo a Azul transportou 103.169 passageiros.