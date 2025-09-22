DER/PR inicia obras de ampliação e restauração nas rodovias PR-180 e PR-281, no Sudoeste do Paraná

Paraná - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), deu início na semana passada às obras de ampliação e restauração das rodovias PR-180 e PR-281, no trecho entre Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, na região Sudoeste do Estado. O segmento tem 40,82 quilômetros de extensão e receberá um investimento de R$ 90,8 milhões.

Nesta fase inicial, os trabalhos concentram-se na limpeza da camada vegetal nas laterais da pista da PR-180, entre Francisco Beltrão e Enéas Marques. Durante a execução dos serviços, o tráfego nos trechos em obras opera no sistema pare-e-siga.

O DER/PR orienta os motoristas a redobrarem a atenção e seguirem com cautela, respeitando a sinalização provisória e as orientações das equipes no local, garantindo a segurança de todos os usuários da rodovia.

Detalhes do Projeto de Restauração

O projeto contempla a restauração completa do pavimento nos dois trechos: 29,93 quilômetros na PR-180 e 10,89 quilômetros na PR-281. Os serviços incluem fresagem do asfalto existente e aplicação de uma nova camada de pavimento, com a utilização de asfalto modificado por polímero nas camadas superficiais. Em pontos mais comprometidos, será feita a reconstrução total da pista, incluindo a sub-base.