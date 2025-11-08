Depois de quatro anos e duas licitações o asfalto do Lago Azul está pronto

Cascavel e Paraná - Cascavel – A novela do Lago Azul terminou! Depois de quatro anos do início da promessa de que as duas principais ruas do bairro fossem asfaltadas e duas licitações, nesta sexta-feira (7) a pavimentação da Rua Lagoa Rodrigo de Freitas que faz a ligação direta ao Loteamento Riviera e a Rua Lagoa da Pinguela que conecta a região à BR-369, foram finalizadas pela empresa. O que ficou para trás, mas que segundo os moradores é menos urgente, são as calçadas.

Todo o material que será colocado nas calçadas – que são os blocos de paver – estão espalhados ao longo das vias para serem colocados. Para o presidente da associação de moradores do bairro, Roberto Zorzan, a obra foi uma verdadeira luta e sempre foi comparada com uma “novela mexicana” porque não chegava nunca no final. “Desde 2021 passando por tantos problemas, mas graças a Deus, o Poder Público não desistiu e agora o sonho se tornou realidade”, disse ele.

Segundo ele, os moradores estão bem contentes com o resultado, já que mudou o cenário do bairro. “O povo está feliz e a gente espera que em breve venha mais infraestrutura para o bairro, já que estamos há mais de três décadas sofrendo com barro, com pó, e agora em breve todos serão contemplados, e isso, é uma vitória depois de tantas decepções, com a empresa quebrando e deixando a gente na mão”, relembrou.

Ele disse que as ruas vão ficar ainda melhor quando as calçadas estiverem todas prontas, mas que o importante é que os funcionários estão trabalhando. “Sabemos que ainda não terminou porque a empresa está com dificuldade de contratar mão de obra, mas logo está tudo terminado e daí começamos a luta para o asfalto do resto do bairro”, finalizou.

De acordo com Severino Folador, secretário municipal de serviços e obras públicas, a empresa tem prazo até março para terminar a obra das calçadas, mas que eles esperam que tudo esteja finalizado até o fim de dezembro. “Vamos continuar acompanhando e cobrando a empresa para que ela consiga entregar o quanto antes toda a obra e a partir de então começar a planejar novos investimentos”, disse.

