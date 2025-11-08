Depois de quatro anos e duas licitações o asfalto do Lago Azul está pronto

Cascavel e Paraná - Cascavel – A novela do Lago Azul terminou! Depois de quatro anos do início da promessa de que as duas principais ruas do bairro fossem asfaltadas e duas licitações, nesta sexta-feira (7) a pavimentação da Rua Lagoa Rodrigo de Freitas que faz a ligação direta ao Loteamento Riviera e a Rua Lagoa da Pinguela que conecta a região à BR-369, foram finalizadas pela empresa. O que ficou para trás, mas que segundo os moradores é menos urgente, são as calçadas.
Todo o material que será colocado nas calçadas – que são os blocos de paver – estão espalhados ao longo das vias para serem colocados. Para o presidente da associação de moradores do bairro, Roberto Zorzan, a obra foi uma verdadeira luta e sempre foi comparada com uma “novela mexicana” porque não chegava nunca no final. “Desde 2021 passando por tantos problemas, mas graças a Deus, o Poder Público não desistiu e agora o sonho se tornou realidade”, disse ele.
Segundo ele, os moradores estão bem contentes com o resultado, já que mudou o cenário do bairro. “O povo está feliz e a gente espera que em breve venha mais infraestrutura para o bairro, já que estamos há mais de três décadas sofrendo com barro, com pó, e agora em breve todos serão contemplados, e isso, é uma vitória depois de tantas decepções, com a empresa quebrando e deixando a gente na mão”, relembrou.
Ele disse que as ruas vão ficar ainda melhor quando as calçadas estiverem todas prontas, mas que o importante é que os funcionários estão trabalhando. “Sabemos que ainda não terminou porque a empresa está com dificuldade de contratar mão de obra, mas logo está tudo terminado e daí começamos a luta para o asfalto do resto do bairro”, finalizou.
De acordo com Severino Folador, secretário municipal de serviços e obras públicas, a empresa tem prazo até março para terminar a obra das calçadas, mas que eles esperam que tudo esteja finalizado até o fim de dezembro. “Vamos continuar acompanhando e cobrando a empresa para que ela consiga entregar o quanto antes toda a obra e a partir de então começar a planejar novos investimentos”, disse.
Segunda Licitação e Andamento da Obra
Segunda licitação
Esta é a segunda vez que o Poder Público fez uma licitação para conseguir o asfaltamento das vias. Este contrato iniciou em setembro do ano passado, com prazo de finalização em junho, mas com apenas 34% executado na época a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) acabou prorrogando o prazo por mais 60 dias e, com isso, a empresa tem até fim deste mês de agosto para encerrar os trabalhos, o que não deve ser cumprido, já que ainda tem bastante coisa a ser feita.
A primeira empresa que venceu a licitação ainda no começo de 2021 antes da pandemia do Covid-19 não terminou os trabalhos. As obras iniciaram com a previsão inicial de serem concluídas em até um ano, março de 2022, mas foram paradas por diversas vezes. No final de 2022 a Sesop anunciou que as obras seriam retomadas e um novo prazo foi dado, prorrogando a entrega para 2023. Mesmo assim, o prazo não foi cumprido o que acabou levando o Município a romper o contrato, considerando abandono da obra.
A obra foi entregue com apenas 33% de execução. Na época a empresa alegou o aumento muito elevado no preço dos materiais e mesmo com os valores passando de R$ 4,6 para R$ 5,2 milhões, ela não deu conta de terminar. O bairro que era um loteamento antigo e na época não foi exigida a infraestrutura que há apenas alguns anos acabou sendo incorporado de área rural para urbana.
Detalhes da Execução e Construtora Responsável
A obra
A obra foi feita pela Construtora Executar de São Paulo, mesma empresa que fez as obras da Rua Jacarezinho, na Região Leste da cidade, que venceu a licitação pelo valor de R$ 4.389.961,50. Ao todos, foram aplicadas mais de 300 toneladas de massa asfáltica, em um trabalho minucioso no qual o asfalto era processado na usina, passava por uma máquina e, em seguida era despejado na via e moldado pelos funcionários.