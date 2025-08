Denúncias crescem em Cascavel e revelam avanço no enfrentamento à violência contra a mulher

CASCAVEL

Justiça no Bairro começa nesta quarta-feira (6) com atendimentos gratuitos à população

Cascavel - A edição 2025 do Programa Justiça no Bairro nem começou e já é um sucesso de adesão. Todos os atendimentos jurídicos gratuitos e a emissão da nova Carteira de Identidade tiveram as vagas preenchidas com antecedência. O tradicional Casamento Coletivo, marcado para o encerramento do evento, no sábado (9), no Ginásio Ciro Nardi, […]