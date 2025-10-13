Cascavel e Paraná - Durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (13), a Delegacia de Homicídios de Cascavel voltou a chamar atenção para a ausência do Conselho Tutelar em situações que envolvem menores de idade.
O caso mais recente ocorreu durante a investigação da morte de um homem espancado a pedradas no Bairro Periolo, na madrugada de sábado (12) para domingo (13).
Segundo o delegado responsável, o Conselho foi acionado para acompanhar o depoimento de uma adolescente de 14 anos, ligada ao caso, mas não compareceu. Diante da omissão, um policial civil precisou ser nomeado para acompanhar a oitiva da menor — função que, por lei, é do Conselho Tutelar.
A adolescente mantinha um relacionamento com o suspeito do crime, um homem de 22 anos preso em flagrante. O episódio reacendeu críticas à falta de atuação do Conselho, especialmente em casos graves envolvendo menores, como violência doméstica ou sexual.
O delegado afirmou que situações como essa são recorrentes em Cascavel. Mesmo diante de emergências, a ausência do Conselho Tutelar tem sido constante, contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A falta de atuação efetiva preocupa as autoridades, que reforçam a importância do acompanhamento especializado para garantir o suporte psicológico e social às vítimas.
Números da violência em Cascavel até o momento:
- 38 homicídios
- 4 feminicídios
- 3 latrocínios
- 1 infanticídio
Informações: SOT