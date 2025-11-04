Paraná - A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já enviou 6,8 mil telhas a municípios afetados pelos temporais, vendavais e chuvas de granizo que atingiram o Paraná desde o sábado (1). O órgão mantém um estoque com cerca de 100 mil telhas em seu Centro Logístico, em Curitiba, para atender rapidamente as cidades em casos de desastre, mas deverá fazer um reforço nesse montante com a aquisição de mais 50 mil unidades.

Isso porque os municípios ainda estão levantando os estragos causado pelos eventos climáticos e devem continuar demandando ajuda da Defesa Civil. Além das telhas, também foram entregues cestas básicas e kits de limpeza, higiene e dormitório. Até o início da tarde desta terça-feira (4), foram atendidas as cidades de Quinta do Sol, Barbosa Ferraz, Santa Fé, São João do Ivaí, Jandaia do Sul, Pitangueiras, Cambira, Bom Sucesso, Campo Mourão e Marialva.

Segundo o último boletim da Defesa Civil, divulgado às 14h desta terça-feira, as ocorrências atingiram 36 cidades e afetaram aproximadamente 10 mil pessoas. Entre estas, 1.776 ficaram desalojadas e 100 estão desabrigadas. O levantamento mostra que 5.984 casas ficaram danificadas.

Além da ajuda humanitária, o órgão estadual também presta orientações às prefeituras para a elaboração dos decretos de situação de emergência ou de calamidade, já que é necessário cumprir uma série de requisitos legais para acessar recursos estaduais e federais ou ainda fazer contratações emergenciais.

Situação de emergência

Até o momento, 17 municípios estão com indicativo para situação de emergência. A cidade de Rolândia já elaborou o decreto, que ainda será homologado pelo governo estadual. Os outros municípios atingidos são Alto Piquiri, Alvorada do Sul, Araruna, Araucária, Assis Chateaubriand, Astorga, Barbosa Ferraz, Bom Sucesso, Cambira, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Corbélia, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Fênix, Jacarezinho, Jandaia do Sul, Kaloré, Lapa, Leópolis, Lobato, Mandaguaçu, Marialva, Marumbi, Miraselva, Nova Aurora, Ouro Verde do Oeste, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Ribeirão Claro, Rolândia, Santa Fé, Santa Helena, São João do Ivaí, Sertaneja e Toledo.