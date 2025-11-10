Paraná - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil enviou a Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul, quatro toneladas de alimentos, além de 565 colchões, 370 kits dormitório (contendo cobertores, travesseiros, lençóis e fronhas), 154 kits de higiene, 100 kits de limpeza, 2.600 telhas e 54 rolos de lona. Esses itens vão atender emergencialmente as famílias afetadas pelo tornado que atingiu a cidade na última sexta-feira (7).
A Defesa Civil também está organizando as doações recebidas em quartéis do Corpo de Bombeiros e outros pontos de coleta para distribuição às vítimas. Como muitas residências foram danificadas, a entrega está sendo feita de forma organizada. A Defesa Civil orienta que as doações sejam encaminhadas às unidades do Corpo de Bombeiros, já que o município não tem estrutura para armazená-las.
Além dos itens de alimentação, higiene e limpeza, a principal necessidade agora é de materiais de construção, como telhas de fibrocimento, rufos, calhas, pregos, parafusos, postes e betoneiras. “A prioridade é a reconstrução, especialmente dos telhados das casas. Precisamos também de profissionais especializados, como pedreiros, encanadores, eletricistas e carpinteiros”, explicou o secretário estadual das Cidades, Guto Silva. Ele também ressaltou a importância das doações de empresas e profissionais para ajudar na recuperação da cidade.
O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, destacou que a reconstrução das casas parcialmente destruídas é a primeira etapa do processo. “Com previsão de chuvas a partir de quarta-feira, precisamos acomodar as famílias e realizar os reparos nas suas residências o quanto antes”, afirmou.
RECONSTRUÇÃO
O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou, na noite de domingo (9), uma lei que altera as regras de repasse do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (Fecap), permitindo que cada família receba até R$ 50 mil para a reconstrução de suas casas. A mudança permite o repasse direto dos recursos às famílias, que antes eram direcionados apenas aos municípios.
Engenheiros da Cohapar e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR) estão realizando o diagnóstico estrutural das residências para avaliar os danos. Além disso, a Cohapar lançará um programa emergencial de construção de casas em Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14.297 habitantes e teve 90% de suas estruturas danificadas.
Fonte: AEN