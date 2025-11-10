Paraná - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil enviou a Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul, quatro toneladas de alimentos, além de 565 colchões, 370 kits dormitório (contendo cobertores, travesseiros, lençóis e fronhas), 154 kits de higiene, 100 kits de limpeza, 2.600 telhas e 54 rolos de lona. Esses itens vão atender emergencialmente as famílias afetadas pelo tornado que atingiu a cidade na última sexta-feira (7).

A Defesa Civil também está organizando as doações recebidas em quartéis do Corpo de Bombeiros e outros pontos de coleta para distribuição às vítimas. Como muitas residências foram danificadas, a entrega está sendo feita de forma organizada. A Defesa Civil orienta que as doações sejam encaminhadas às unidades do Corpo de Bombeiros, já que o município não tem estrutura para armazená-las.

Além dos itens de alimentação, higiene e limpeza, a principal necessidade agora é de materiais de construção, como telhas de fibrocimento, rufos, calhas, pregos, parafusos, postes e betoneiras. “A prioridade é a reconstrução, especialmente dos telhados das casas. Precisamos também de profissionais especializados, como pedreiros, encanadores, eletricistas e carpinteiros”, explicou o secretário estadual das Cidades, Guto Silva. Ele também ressaltou a importância das doações de empresas e profissionais para ajudar na recuperação da cidade.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino, destacou que a reconstrução das casas parcialmente destruídas é a primeira etapa do processo. “Com previsão de chuvas a partir de quarta-feira, precisamos acomodar as famílias e realizar os reparos nas suas residências o quanto antes”, afirmou.