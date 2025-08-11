Defesa Civil de Cascavel realiza mais de 600 remoções de enxames no 1º semestre de 2025

Cascavel e Paraná - A população de Cascavel continua contando com o atendimento rápido, gratuito e seguro da Defesa Civil do município. Somente no primeiro semestre de 2025, foram registradas 621 ocorrências de remoção de enxames de abelhas e marimbondos — um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 567 atendimentos.

O crescimento demonstra uma demanda constante por esse tipo de serviço, que já soma mais de 5 mil ações desde que foi implantado, em 2019.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Nei Haveroth, diversos fatores podem estar relacionados ao aumento das ocorrências. “Não há uma explicação científica específica, mas fatores como o clima e a presença de locais atrativos na área urbana — como beirais de telhados, muros, móveis abandonados ou terrenos baldios — podem influenciar”, explica.

As remoções são realizadas de segunda a sexta-feira, até as 17h30. Embora não ocorram à noite por motivos de segurança, os pedidos podem ser feitos a qualquer hora, inclusive aos fins de semana, pelo telefone 199. Após o registro, a ocorrência entra na programação de atendimentos.

A Defesa Civil reforça que a população não deve tentar fazer a retirada por conta própria, pois a ação pode oferecer riscos. O serviço é totalmente gratuito e executado por equipes capacitadas, com uso de equipamentos adequados e todos os EPIs necessários.

Dados do órgão também apontam que cerca de 27% dos enxames deixam o local espontaneamente em até 72 horas após pousarem, já que as abelhas com ferrão costumam se deslocar da área rural para a urbana em busca de descanso.

Após a remoção, os enxames são encaminhados a apicultores parceiros, que realizam a realocação em locais adequados. “Esses profissionais garantem que a colmeia continue saudável, preservando seu papel essencial no equilíbrio ambiental”, destaca Haveroth.

Dados dos atendimentos

2019= 57