Decolagens temporariamente suspensas no Aeroporto Regional de Cascavel

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (18) os voos que decolariam do Aeroporto Regional de Cascavel não foram autorizados a partir para seus destinos.

Duas aeronaves da Azul Linhas Aéreas e uma da Gol seguem paradas no pátio do aeroporto aguardando autorização.

As informações são de que um problema no sistema de rádio comunicador do Centro de Aviação em Curitiba está causando paralisação nos voos das regiões Sul e Sudeste.