Decisão do STF sobre aviação pode redefinir ‘destinos’ do consumidor

Brasil - A decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender, em todo o país, os processos judiciais envolvendo pedidos de indenização por atrasos, alterações ou cancelamentos de voos motivados por caso fortuito ou força maior — como mau tempo — acendeu um alerta sobre o impacto direto ao consumidor. A medida, assinada pelo ministro Dias Toffoli, permanecerá válida até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da repercussão geral, que definirá se prevalece o CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica) ou o CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Na prática, a suspensão amplia a incerteza para passageiros que já aguardam reparação por prejuízos e pode resultar em mais custos ao próprio consumidor, caso o STF decida por regras menos protetivas que as previstas no CDC. A decisão atendeu a um pedido da Azul Linhas Aéreas e da Confederação Nacional do Transporte, que apontavam insegurança jurídica e excesso de judicialização.

Passageiro vulnerável

Toffoli citou números que mostram o tamanho do conflito. O Brasil tem uma ação judicial para cada 227 passageiros transportados — um volume muito superior ao de países como os Estados Unidos, onde a proporção é de uma ação para cada 1,2 milhão de passageiros. O ministro mencionou ainda sinais de litigância predatória, com 10% das mais de 400 mil ações concentradas em apenas 20 escritórios.

Segundo especialistas, a suspensão, embora busque frear distorções, deixa consumidores temporariamente sem possibilidade de reparação mesmo nos casos em que comprovadamente arcaram com hospedagem, alimentação, remarcações e perda de compromissos. A paralisação abrange pedidos de danos materiais, morais e à imagem, e não há previsão de quando o STF concluirá o julgamento.

Peso no bolso do consumidor

A Anac apoiou integralmente a decisão e reforçou que o CBA deveria prevalecer sobre o CDC por seguir padrões internacionais. Mas a própria agência reconhece que o atual cenário de litigância tem efeito direto no bolso do passageiro: as companhias aéreas repassam despesas judiciais ao preço final das passagens.

“Todos pagam a conta. Uma companhia low cost argentina relatou gastar mais com contencioso jurídico no Brasil do que lucra em nossas operações”, disse o diretor-presidente Tiago Faierstein.

Caso a interpretação final reduza a responsabilidade das empresas em situações de força maior, especialistas alertam que o consumidor pode enfrentar um duplo impacto: menos proteção legal e tarifas potencialmente mais altas.

Impacto concorrencial e risco de menor oferta

Para a Anac, o excesso de processos também desestimula novas empresas a operar no país, reduz competitividade e pode diminuir a oferta de voos — cenário que, novamente, tende a recair sobre o consumidor, seja por preços maiores, seja por menos opções de viagem.

Especialistas do setor consideram positiva a suspensão das condenações por motivos climáticos — fenômenos que fogem ao controle das empresas. Porém, reconhecem que, até a conclusão do julgamento, prevalece um vácuo que deixa o consumidor mais exposto e com menos poder de reivindicação.