Cascavel - Começa nesta segunda-feira (5) a temporada de visitação aos 158 lotes de itens inservíveis que não têm mais condições de uso na administração pública. Esses itens serão leiloados pela Prefeitura de Cascavel.

Os interessados podem visitar os lotes até o dia 21 de janeiro de 2026, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, mediante agendamento prévio. Para agendar a visita, basta conferir a lista de telefones na tabela abaixo*.

A ação é coordenada pela Divisão de Gestão do Patrimônio. Os bens foram avaliados por uma comissão especializada e organizados em lotes, totalizando um valor inicial estimado de R$ 2.027.800,00. Entre os itens estão móveis, eletrodomésticos, veículos pesados e sucatas. O leilão é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

Entre os itens disponíveis estão:

49 lotes de móveis, equipamentos de informática, eletrodomésticos, material elétrico e utensílios diversos (R$ 314 mil)

108 lotes com veículos automotores, caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos, além de sucatas (R$ 1.713.800)

O leilão será realizado no dia 22 de janeiro de 2026, a partir das 9h, exclusivamente de forma online no site do leiloeiro Luiz Barbosa de Lima Junior: https://www.lbleiloes.com.br/. Para participar, é necessário fazer um cadastro com documentos pessoais ou da empresa. A página da Prefeitura de Cascavel já tem um banner que redireciona para o site do leiloeiro.