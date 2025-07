Custo da CNH pode cair até 80% com fim da obrigatoriedade de autoescola

OPORTUNIDADE

Emprego em alta: Agências do Trabalhador batem recorde com 25 mil vagas em 2025

Brasil - As Agências do Trabalhador do Paraná reúnem 25.062 vagas em todo o Estado nessa semana. É o maior número já registrado neste ano, de acordo com o levantamento feito pela Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE) da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, depois das 24.697 vagas de meados de fevereiro. As oportunidades abrangem todas […]