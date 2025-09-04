Curso inédito sobre Inteligência Artificial no audiovisual chega ao Paraná

Cascavel - A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser apenas tendência para se consolidar como uma verdadeira revolução no setor audiovisual. Da pré-produção à pós-produção, a tecnologia vem transformando processos criativos, ampliando a personalização e a eficiência de conteúdos. Para atender a essa demanda crescente, o Curso de IA no Audiovisual será realizado em Cascavel nos dias 13 e 14 de setembro, no Espaço Sistema Fiep/Casa da Indústria – Sistema FIEP.
Com aulas conduzidas pelo artista visual e especialista em realidade virtual Nelson Porto, o curso apresentará, na prática, como integrar ferramentas de IA Generativa em todas as etapas de um projeto audiovisual. Promovido pelo Sistema FIEP, Sebrae/PR, PROCOMPI e Sindicato do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), o workshop será ministrado em outros quatro polos audiovisuais do estado: Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá.
“A inteligência artificial chegou para transformar a forma como nós produzimos conteúdo. E hoje, qualquer empresa, agência ou produtora de audiovisual precisa se atualizar e entender como funcionam essas ferramentas, como combiná-las e como integrá-las em cada etapa do processo criativo”, afirma Nelson Porto, premiado internacionalmente, com experiência em cinema, visual mapping e workflows de IA para audiovisual.
Um setor estratégico no Paraná
A indústria audiovisual ocupa posição estratégica no Brasil, movimentando quase R$ 30 bilhões/ano, o que representa 0,5% do PIB e gera mais de 657 mil empregos diretos e indiretos. O Paraná se destaca no cenário nacional: são 722 produtoras registradas na ANCINE, colocando o estado na 5ª posição do país. Entre 2019 e 2023, o setor apresentou 44% de crescimento, o 2º maior do Brasil.
“Esses números demonstram o quanto o Paraná está consolidado como polo de produção. Mas também revelam a urgência da atualização dos profissionais. O audiovisual vive uma metamorfose, e a inteligência artificial é protagonista dessa mudança. Estar preparado é essencial para garantir competitividade”, afirma a diretora e produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR.
Conteúdo do curso
O público-alvo do curso são empreendedores, cineastas, roteiristas, editores, produtores, artistas de VFX e animação, profissionais de marketing e distribuição, além de estudantes de audiovisual e comunicação. O programa inclui atividades práticas nas principais etapas da cadeia produtiva:
- Pré-produção: brainstorm, roteiros, sinopses, storyboards, moodboards e pesquisa de estilos.
- Produção: personagens e cenários consistentes, keyframes, geração de música, efeitos sonoros e vídeos-conceito.
- Pós-produção: efeitos especiais, substituição de objetos, upscaling, câmera lenta e versões multilíngues.
Além do encontro presencial, os inscritos terão um mês de acesso a materiais complementares exclusivos.
“As ferramentas de inteligência artificial vêm evoluindo numa velocidade surpreendente. Por isso, é preciso mais do que dominar softwares: é fundamental compreender os princípios por trás da IA para usá-la de forma estratégica, ampliando produtividade, eficiência e criatividade”, complementa Porto.
A circulação por cinco cidades amplia o acesso à capacitação em diferentes regiões do Paraná. Com um investimento bastante acessível frente à relevância e à densidade do conteúdo, trata-se de uma oportunidade única de atualização e competitividade para quem atua ou deseja atuar no setor.
Segundo Jussara Locatelli, a proposta é fortalecer a competitividade das micro e pequenas empresas da indústria audiovisual do estado através de sensibilização e capacitação no uso das ferramentas da IA Generativa.
“Se antes os recursos mais modernos eram utilizados apenas em grandes produções de Hollywood, hoje em dia, cineastas independentes, criadores de conteúdo e estúdios de pequeno porte já podem se beneficiar de ferramentas avançadas que otimizam todas as etapas da criação e distribuição audiovisual.”
Serviço:
- Curso de Curso de IA no Audiovisual Cascavel – 13 e 14 de setembro
- Horário: 9h às 18h
- Local: Espaço Sistema Fiep/Casa da Indústria – Sistema FIEP
- Com 1 mês de acesso a materiais complementares online
- Inscrições: ianoaudiovisual.com.br I Vagas limitadas.
Crédito: Divulgação/Assessoria