Curso inédito sobre Inteligência Artificial no audiovisual chega ao Paraná

Cascavel - A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser apenas tendência para se consolidar como uma verdadeira revolução no setor audiovisual. Da pré-produção à pós-produção, a tecnologia vem transformando processos criativos, ampliando a personalização e a eficiência de conteúdos. Para atender a essa demanda crescente, o Curso de IA no Audiovisual será realizado em Cascavel nos dias 13 e 14 de setembro, no Espaço Sistema Fiep/Casa da Indústria – Sistema FIEP.

Com aulas conduzidas pelo artista visual e especialista em realidade virtual Nelson Porto, o curso apresentará, na prática, como integrar ferramentas de IA Generativa em todas as etapas de um projeto audiovisual. Promovido pelo Sistema FIEP, Sebrae/PR, PROCOMPI e Sindicato do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), o workshop será ministrado em outros quatro polos audiovisuais do estado: Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá.

“A inteligência artificial chegou para transformar a forma como nós produzimos conteúdo. E hoje, qualquer empresa, agência ou produtora de audiovisual precisa se atualizar e entender como funcionam essas ferramentas, como combiná-las e como integrá-las em cada etapa do processo criativo”, afirma Nelson Porto, premiado internacionalmente, com experiência em cinema, visual mapping e workflows de IA para audiovisual.

Um setor estratégico no Paraná

A indústria audiovisual ocupa posição estratégica no Brasil, movimentando quase R$ 30 bilhões/ano, o que representa 0,5% do PIB e gera mais de 657 mil empregos diretos e indiretos. O Paraná se destaca no cenário nacional: são 722 produtoras registradas na ANCINE, colocando o estado na 5ª posição do país. Entre 2019 e 2023, o setor apresentou 44% de crescimento, o 2º maior do Brasil.

“Esses números demonstram o quanto o Paraná está consolidado como polo de produção. Mas também revelam a urgência da atualização dos profissionais. O audiovisual vive uma metamorfose, e a inteligência artificial é protagonista dessa mudança. Estar preparado é essencial para garantir competitividade”, afirma a diretora e produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR.

Conteúdo do curso

O público-alvo do curso são empreendedores, cineastas, roteiristas, editores, produtores, artistas de VFX e animação, profissionais de marketing e distribuição, além de estudantes de audiovisual e comunicação. O programa inclui atividades práticas nas principais etapas da cadeia produtiva: