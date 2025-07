Curso de Panificação: Vagas gratuitas são oferecidas pela Prefeitura em parceria com o Senai

Cascavel - Quer aprimorar seus conhecimentos para se destacar no mercado de trabalho e ampliar as possibilidades de crescimento profissional? A Secretaria de Assistência Social, por meio do Programa Inclusão Produtiva, está com inscrições abertas para o Curso de Panificação, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Ao todo, são 20 vagas para o curso, que é totalmente gratuito. O único requisito é ter mais de 14 anos.

Como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 30 de julho e podem ser realizadas na sede do Programa Inclusão Produtiva, que fica localizada na Rua Pernambuco, 1900, anexo à Secretaria de Assistência Social, sempre de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 22h, ou pelo whatsapp no número (45) 3392-6405. Para fazer a inscrição, é necessário o RG, CPF e comprovante de residência.

Início das aulas

As aulas iniciam no dia 4 de agosto e vão até o dia 26 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira das 19h às 23h, no Centro da Juventude localizado na Travessa da Felicidade, 601- Conjunto Julieta Bueno.