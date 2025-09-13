Curitibanos Barlera e Lupatini disputam a última etapa

Os curitibanos Christian Barlera e Rafael Lupatini, da Equipe B&B Racing Team, com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo, disputam neste sábado (13), a 5ª e última etapa da Gold Turismo Light 2025, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná.
A expectativa é brigar pela vitória nas quatro corridas de Londrina. Luptatini está na vice-liderança, com 885 pontos, ao passo que o líder é Rodrigo Sartori, com 1.095. Christian Barlera está na quinta colocação, com 670 pontos. Ele deixou de participar de uma etapa.