Paraná - Um consumidor de Curitiba tem motivos de sobra para comemorar o Carnaval. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, sorteado nesta segunda-feira (9), e vai curtir a folia com a conta cheia.

Morador do bairro Cristo Rei, o ganhador tem 66 anos e concorreu com seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais emitidas em outubro. Para isso, gastou R$ 1.105,00. O bilhete premiado foi o de número 1.674.419.

Este foi o primeiro prêmio de R$ 1 milhão entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em 2026. Além dele, o programa também sorteou R$ 100 mil para uma consumidora da zona rural de Cornélio Procópio, contemplada com o bilhete 30.301.192, gerado a partir de seis notas fiscais.

O terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para um consumidor de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele concorreu com quatro bilhetes, gerados de 17 notas fiscais, e venceu com o bilhete 21.345.700.

Além dos principais valores, o sorteio contemplou 100 consumidores com R$ 1 mil, 8 mil com R$ 100 e 15 mil com R$ 50. Ao todo, foram 23.103 prêmios, que somam R$ 2,8 milhões.