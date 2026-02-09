Paraná - Um consumidor de Curitiba tem motivos de sobra para comemorar o Carnaval. Ele foi o grande ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, sorteado nesta segunda-feira (9), e vai curtir a folia com a conta cheia.
Morador do bairro Cristo Rei, o ganhador tem 66 anos e concorreu com seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais emitidas em outubro. Para isso, gastou R$ 1.105,00. O bilhete premiado foi o de número 1.674.419.
Este foi o primeiro prêmio de R$ 1 milhão entregue pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em 2026. Além dele, o programa também sorteou R$ 100 mil para uma consumidora da zona rural de Cornélio Procópio, contemplada com o bilhete 30.301.192, gerado a partir de seis notas fiscais.
O terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para um consumidor de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele concorreu com quatro bilhetes, gerados de 17 notas fiscais, e venceu com o bilhete 21.345.700.
Além dos principais valores, o sorteio contemplou 100 consumidores com R$ 1 mil, 8 mil com R$ 100 e 15 mil com R$ 50. Ao todo, foram 23.103 prêmios, que somam R$ 2,8 milhões.
Entidades sociais
O Nota Paraná também beneficia entidades sociais. Atualmente, 1.962 instituições estão cadastradas no programa, atuando nas áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esporte e cultura.
Essas organizações recebem créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e participam dos sorteios mensais. Desde setembro de 2023, as entidades concorrem a 40 prêmios mensais de R$ 5 mil.
Como participar
Participar do Nota Paraná é simples. Ao realizar compras no comércio do Estado, o consumidor cadastrado deve solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.
Cada nota gera créditos, que podem ser transferidos para a conta bancária, além de bilhetes para concorrer aos sorteios mensais. O cadastro pode ser feito no site do Nota Paraná, na opção “cadastre-se”, com o preenchimento dos dados pessoais e criação de senha.
Fonte: AEN