Creci-PR: “Temos o dever de fiscalizar e atender à população”

O presidente do Creci-PR (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Luiz Celso Castegnaro, esteve em Cascavel conduzindo a solenidade de posse da nova gestão regional, marcando oficialmente o início dos trabalhos do grupo que representará a entidade no Oeste durante o triênio 2025/2027. O evento, ainda no final de abril, contou com a nomeação de delegados regionais e municipais, além da composição oficial da Diretoria de Integração Feminina e das comissões da Crecicon — a Junta de Conciliação do Creci-PR. O Creci é um órgão público federal criado para fiscalizar e regulamentar a profissão de Corretor de Imóveis, além de proteger a sociedade de profissionais que atuam sem ética”. É o que destaca Castegnaro, que esteve na redação do Jornal O Paraná.

Atualmente o Paraná conta com 53 mil corretores de imóveis inscritos no Creci, com 33 mil cadastros ativos. Já imobiliárias, são cerca de 10 mil cadastros, com 7,5 mil em atividade. Castegnaro explica que o estado está dividido em regionais, com grande destaque para Cascavel. Sem considerar os outros municípios da regional, a Capital do Oeste tem 1.902 corretores de imóveis (pessoas físicas) e 320 imobiliárias (pessoas jurídicas). “É um contingente muito grande e precisamos estar ativos para poder fiscalizar e atender a população”, reforça o presidente do Creci-PR.

Trabalho permanente

Luiz Castegnaro destaca que a fiscalização é um trabalho é permanente. “Existe uma ouvidoria que funciona 24 horas; sempre que o Creci é provocado precisa dar uma resposta e tem um prazo para isso. Além da fiscalização que é realizada nas blitzes, ainda atendemos as ouvidorias”, relatou, completando que “quando é constatada uma situação, existe um procedimento com processo de apuração, depois passa pelas comissões e, na sequência, por um plenário para que a situação seja julgada ou por uma conciliação que, por exemplo, foi realizada no evento em Cascavel”.

Profissão

Profissão que tem despertado interesse nos últimos tempos, para ser um corretor de imóveis é necessário ter segundo grau completo e fazer um curso técnico de transações imobiliárias chamado TTI (Técnico em Transações Imobiliárias); os cursos são presenciais ou EAD, sendo público ou privado, federal e estadual. Existem também os cursos de gestão de negócios, de nível superior, que já estão disponíveis em Cascavel. E, para completar, são exigidas algumas certidões e o interessado precisa ser “ficha limpa”.

Com esta junção de diplomas e preparação, o profissional dá entrada no Creci onde passa por uma sessão plenária que aprova o candidato, sendo pessoa física ou jurídica, para então emitir a credencial e habilitar o profissional ao mercado de trabalho.

Mercado

O presidente do Creci-Pr ainda fez uma análise do momento do mercado imobiliário. “Se a gente retroceder a menos de 30 anos no mercado, não tínhamos nem celular para trabalhar, era só na base da placa e hoje evolui muito. Tem muitas ferramentas o que possibilita fazer o trabalho todo de forma virtual: faz escritura virtual, negocia com pessoas de outras cidades e tudo isso graças à tecnologia. Então o mercado neste ponto de vista evolui muito”, avaliou, complementando que os profissionais não podem parar e devem procurar a informação e a formação para “não ficar para trás, utilizar e trabalhar com as novas tecnologias”.