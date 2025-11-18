Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná promove, na próxima quarta-feira (19), às 19h, na Arena da Baixada, o jogo beneficente “Bola Pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”. A ação é realizada em parceria com a Defesa Civil estadual e a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), com o objetivo de arrecadar recursos para a reconstrução do município devastado pelo tornado que atingiu a cidade.
Além do gesto de solidariedade, o público poderá acompanhar um verdadeiro encontro de ídolos que marcaram época no futebol paranaense.
Ingressos e arrecadação
Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda pelo site Disk Ingressos. Todo o valor será destinado ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), da Defesa Civil do Paraná, que atua na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu e no apoio às famílias afetadas.
Atualmente, as maiores necessidades do município são mão de obra e materiais de construção.
Craques confirmados
A partida reunirá ex-atletas, influenciadores e personalidades divididos entre as equipes “Solidariedade” e “Esperança”. Entre os nomes já confirmados estão:
- Nem, Cocito, Adriano Gabiru e Rogério Souza, campeões brasileiros pelo Athletico em 2001;
- Dagoberto, ídolo rubro-negro com passagem também pelo Londrina;
- Dinélson e Rodrigo Pimpão, destaques do Paraná Clube;
- Tcheco e Marcelo Lipatin, que marcaram época no Coritiba;
- Renaldo, artilheiro que já defendeu Athletico, Coritiba e Paraná;
- Ex-craques como Fernandinho, Renan Lodi, Jadson e Marlus, também estão confirmados.
Participações especiais
Durante o intervalo, haverá um momento simbólico com parlamentares batendo pênaltis, narrados pela tradicional “Voz da Arena”, Sedenir Domingos Tremarin.
Transmissão ao vivo e doações
Quem não estiver no estádio poderá acompanhar a partida pela TV Assembleia. Durante toda a transmissão, um QR Code ficará disponível para doações destinadas às vítimas do tornado.
A narração será de Marcelo Ortiz (Rádio Banda B), com comentários de Valmir Gomes (CBN) e Nícolas França (TMC). RIC, Rede Massa e TMC também transmitirão o jogo no YouTube.
Campanha paralela
O evento também conta com o apoio do Grupo Potencial, Fundação Clube Athletico Paranaense (Funcap), Disk Ingressos, Federação Paranaense de Futebol e Winn.
A Assembleia segue coordenando uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza, e ração para animais, todos destinados à população atingida.
Serviço
Jogo solidário: Bola Pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu
Data: 19 de novembro
Horário: 19h
Local: Arena da Baixada – Rua Buenos Aires, 1260
Ingressos: Disponíveis no site Disk Ingressos
