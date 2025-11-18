Curitiba - A Assembleia Legislativa do Paraná promove, na próxima quarta-feira (19), às 19h, na Arena da Baixada, o jogo beneficente “Bola Pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”. A ação é realizada em parceria com a Defesa Civil estadual e a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), com o objetivo de arrecadar recursos para a reconstrução do município devastado pelo tornado que atingiu a cidade.

Além do gesto de solidariedade, o público poderá acompanhar um verdadeiro encontro de ídolos que marcaram época no futebol paranaense.

Ingressos e arrecadação

Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda pelo site Disk Ingressos. Todo o valor será destinado ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), da Defesa Civil do Paraná, que atua na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu e no apoio às famílias afetadas.

Atualmente, as maiores necessidades do município são mão de obra e materiais de construção.

Craques confirmados

A partida reunirá ex-atletas, influenciadores e personalidades divididos entre as equipes “Solidariedade” e “Esperança”. Entre os nomes já confirmados estão: